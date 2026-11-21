El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 × 9) + 7 × 5 - (45 - 7) + 18.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 × 9) + 7 × 5 - (45 - 7) + 18.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
12 × 9 = 108 | 45 - 7 = 38
La expresión queda así: 108 + 7 × 5 - 38 + 18
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
7 × 5 = 35
La expresión queda así: 108 + 35 - 38 + 18
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
108 + 35 = 143 |
143 - 38 = 105 |
105 + 18 = ?
El resultado incorrecto suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este juego es una buena forma de entrenar la concentración, repasar reglas simples y detectar esos pequeños deslices que aparecen cuando se resuelve demasiado rápido.