12 × 9 = 108 | 45 - 7 = 38

La expresión queda así: 108 + 7 × 5 - 38 + 18

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

7 × 5 = 35

La expresión queda así: 108 + 35 - 38 + 18

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

108 + 35 = 143 |

143 - 38 = 105 |

105 + 18 = ?

Resultado final: 123

El resultado incorrecto suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este juego es una buena forma de entrenar la concentración, repasar reglas simples y detectar esos pequeños deslices que aparecen cuando se resuelve demasiado rápido.