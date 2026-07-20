Aumento de ANSES en agosto: cuánto cobrarán jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH

Jubilación mínima: $419.734,71.

$419.734,71. Jubilación mínima con bono de $70.000: $489.734,71.

$489.734,71. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.787,76.

$335.787,76. PUAM con bono: $405.787,76.

$405.787,76. Pensión No Contributiva (PNC): $293.815,85.

$293.815,85. PNC con bono: $363.815,85.

$363.815,85. Pensión para Madres de Siete Hijos: $419.734,71.

$419.734,71. Pensión para Madres de Siete Hijos con bono: $489.734,71.

Importante: el bono de $70.000 todavía debe ser oficializado para agosto mediante un decreto del Poder Ejecutivo.

También aumentan la AUH y las asignaciones

El ajuste por movilidad no solo alcanza a los jubilados. En agosto también subirán las asignaciones familiares que paga ANSES.

Los nuevos valores serán:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $150.861,90 por hijo.

$150.861,90 por hijo. AUH por Hijo con Discapacidad: $491.111,51.

En el caso de la AUH, ANSES deposita mensualmente el 80% del monto, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH.

La inflación de junio fue del 1,9%

Según el informe difundido por el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 1,9% en junio, la cifra mensual más baja desde agosto de 2025.

Con este resultado, la inflación acumulada en el primer semestre de 2026 llegó al 16,8%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%.

Ese porcentaje será el que ANSES aplicará en agosto para actualizar jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, de acuerdo con el mecanismo de movilidad mensual vigente.