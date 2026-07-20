El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó que la inflación de junio fue del 1,9%, dato que servirá como base para el próximo aumento de las prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Con la inflación de junio ya confirmada por el INDEC, las prestaciones de ANSES subirán un 1,9% en agosto. Mirá los nuevos montos de jubilaciones, AUH, PUAM y PNC.
Aumento de ANSES en agosto: cuánto cobrarán jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó que la inflación de junio fue del 1,9%, dato que servirá como base para el próximo aumento de las prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
La actualización se aplicará en agosto de 2026 y alcanzará a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, en cumplimiento del Decreto 274/2024, que establece un esquema de movilidad mensual calculado sobre la inflación registrada dos meses antes.
Con el incremento del 1,9%, la jubilación mínima ascenderá a $419.734,71. Si el Gobierno nacional mantiene el bono extraordinario de $70.000, quienes perciben el haber mínimo cobrarán $489.734,71 en total.
Los principales haberes quedarían de la siguiente manera:
Importante: el bono de $70.000 todavía debe ser oficializado para agosto mediante un decreto del Poder Ejecutivo.
El ajuste por movilidad no solo alcanza a los jubilados. En agosto también subirán las asignaciones familiares que paga ANSES.
Los nuevos valores serán:
En el caso de la AUH, ANSES deposita mensualmente el 80% del monto, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH.
Según el informe difundido por el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 1,9% en junio, la cifra mensual más baja desde agosto de 2025.
Con este resultado, la inflación acumulada en el primer semestre de 2026 llegó al 16,8%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%.
Ese porcentaje será el que ANSES aplicará en agosto para actualizar jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, de acuerdo con el mecanismo de movilidad mensual vigente.