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Aumento de ANSES en agosto: cuánto cobrarán jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH

Con la inflación de junio ya confirmada por el INDEC, las prestaciones de ANSES subirán un 1,9% en agosto. Mirá los nuevos montos de jubilaciones, AUH, PUAM y PNC.

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La actualización se aplicará en agosto de 2026 y alcanzará a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, en cumplimiento del Decreto 274/2024, que establece un esquema de movilidad mensual calculado sobre la inflación registrada dos meses antes.

Cómo quedan las jubilaciones de ANSES en agosto

Con el incremento del 1,9%, la jubilación mínima ascenderá a $419.734,71. Si el Gobierno nacional mantiene el bono extraordinario de $70.000, quienes perciben el haber mínimo cobrarán $489.734,71 en total.

Los principales haberes quedarían de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $419.734,71.
  • Jubilación mínima con bono de $70.000: $489.734,71.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.787,76.
  • PUAM con bono: $405.787,76.
  • Pensión No Contributiva (PNC): $293.815,85.
  • PNC con bono: $363.815,85.
  • Pensión para Madres de Siete Hijos: $419.734,71.
  • Pensión para Madres de Siete Hijos con bono: $489.734,71.

Importante: el bono de $70.000 todavía debe ser oficializado para agosto mediante un decreto del Poder Ejecutivo.

También aumentan la AUH y las asignaciones

El ajuste por movilidad no solo alcanza a los jubilados. En agosto también subirán las asignaciones familiares que paga ANSES.

Los nuevos valores serán:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $150.861,90 por hijo.
  • AUH por Hijo con Discapacidad: $491.111,51.

En el caso de la AUH, ANSES deposita mensualmente el 80% del monto, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH.

La inflación de junio fue del 1,9%

Según el informe difundido por el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 1,9% en junio, la cifra mensual más baja desde agosto de 2025.

Con este resultado, la inflación acumulada en el primer semestre de 2026 llegó al 16,8%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%.

Ese porcentaje será el que ANSES aplicará en agosto para actualizar jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, de acuerdo con el mecanismo de movilidad mensual vigente.

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