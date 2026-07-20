ANSES paga la AUH con aumento en agosto: estos son los nuevos montos y las fechas de cobro

Los valores para agosto quedan de la siguiente manera:

Monto bruto: $150.861,90.

$150.861,90. Monto a cobrar (80%): $120.689,52.

$120.689,52. Monto retenido (20%): $30.172,38.

Ese porcentaje retenido se paga en una única cuota cuando el titular presenta la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes.

ANSES confirmó el aumento para JUBILADOS y mantiene el bono en AGOSTO 2026. Imagen ilustrativa hecha con IA.

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en agosto

Los beneficiarios de la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive reciben automáticamente la Tarjeta Alimentar, sin necesidad de realizar ningún trámite.

Los montos vigentes son:

Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres o más hijos: $149.425.

Este beneficio se acredita en la misma cuenta y en la misma fecha en la que se cobra la AUH.

Además, las familias con niños de hasta 3 años pueden acceder al Complemento Leche del Plan de los Mil Días, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por ANSES.

¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar?

El beneficio se asigna de manera automática a:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive.

Titulares de la AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Personas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE), según la normativa vigente.

No es necesario realizar una inscripción, ya que ANSES cruza la información con las bases de datos y acredita el beneficio de forma directa.

Calendario de pagos de la AUH en agosto de 2026

El cronograma de pagos quedó establecido según la terminación del DNI: