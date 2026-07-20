El gran dolor de Antonela Roccuzzo: la primera imagen tras el llanto de Messi por perder el Mundial

Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes al ver la retiradan y paso rápido de Roccuzzo del estadio con un semblante serio e impactada por el resultado del partido.

En tanto, desde las redes Antonela Roccuzzo evitó por el momento pronunciarse tras la final del Mundial 2026 y lo que fue el emotivo llanto de Messi desde el campo de juego mirando a la hinchada argentina en lo que podría haber sido su último partido mundialista a los 39 años.

Los mensajes de los famosos tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026

Varios famosos dejaron sus mensajes en las redes sociales tras la final del Mundial 2026. Nico Vázquez destacó los valores que representa el de jugadores de la Selección Argentina.

"Gracias, Selección Argentina, por volver a demostrarnos que la resiliencia existe. Por caerse y levantarse una y otra vez. Por competir hasta el último segundo. Por llegar, una vez más, a una final del mundo y hacer que millones de argentinos volvamos a soñar. Este equipo representa mucho más que al fútbol. Representa la unión, el esfuerzo, el compromiso, la humildad y el amor por la camiseta. Nos hace sentir orgullosos dentro y fuera de la cancha, y eso trasciende cualquier resultado", expresó el actor.

Susana Giménez eligió poner el foco en el recorrido del equipo y en la figura del capitán, Messi. "Gracias, Selección Argentina, por tantas alegrías, entregaron todo pero no se pudo, no importa, las sonrisas y el amor por la bandera, supera este momento de tristeza. Gracias, gracias Messi!!!! Gracias por tanta alegría, por tu conducta intachable, por tu fuerza de campeón invencible!! El Mundo no te olvidará jamás!!!!!", describió la diva.

En la misma línea se manifestó Santiago Del Moro: "Gracias, héroes!!! Más allá de cualquier resultado, son la alegría de millones de argentinos!!! Orgullo Nacional!!!!! Los amamosssss", precisó el conductor de Gran Hermano.

Dalma Maradona compartió una publicación dedicada a todo el grupo de trabajo que hizo posible la campaña argentina durante el torneo: "Solo queda agradecerles todo lo hecho hasta hoy! Desde los jugadores hasta los que no conocemos pero hacen que todo sea posible! GRACIAS, GRACIAS Y MÁS GRACIAS POR ESTE MUNDIAL Y POR DEJAR TODO HASTA EL FINAL!".