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Tenía 22 años y la hallaron muerta dentro de un pozo ciego: la confesión que destapó el horror

La víctima estaba desaparecida desde el lunes pasado. La investigación cambió de rumbo cuando un hombre confesó el crimen ante sus familiares, quienes dieron aviso a la Policía.

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Quién era la joven de 22 años hallada muerta dentro del pozo ciego de una casa
Quién era la joven de 22 años hallada muerta dentro del pozo ciego de una casa

Karina Cáceres, la joven de 22 años que era intensamente buscada desde hacía casi una semana en José C. Paz, fue encontrada asesinada en el pozo ciego de la casa de un vecino. Por el femicidio quedó detenido Ignacio Daniel González, de 35 años, quien huyó a la provincia de Chaco, confesó el crimen ante sus familiares y finalmente se entregó en una comisaría.

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La víctima, mamá de un nene de 7 años, había sido vista por última vez durante la madrugada del domingo 12 de julio.

Cómo desapareció Karina Cáceres

La denuncia por su desaparición fue realizada el lunes 13 de julio por su pareja, Ramón David Barrionuevo, quien declaró que ambos habían mantenido una discusión por celos. Según su relato, luego se fue a dormir y, cuando despertó, Karina ya no estaba en la vivienda.

A partir de ese momento comenzó una intensa búsqueda encabezada por la Policía y la Justicia. El avance de la investigación estuvo marcado por el análisis de las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes mostraban a la joven caminando alrededor de las 6 de la mañana por las calles Finlandia y Austria, acompañada por un hombre que llevaba una bicicleta.

Cuando esos registros fueron difundidos públicamente el 18 de julio, familiares del sospechoso identificaron al hombre que aparecía junto a Karina. Se trataba de Ignacio Daniel González, un vecino de la víctima.

La confesión que permitió encontrar el cuerpo

El caso dio un giro cuando González llamó a integrantes de su familia y les confesó que había asesinado a Karina y que había ocultado el cuerpo en el pozo ciego de su vivienda.

Con esa información, la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia en una casa ubicada sobre la calle Suecia al 4200.

Durante el procedimiento, efectivos de Bomberos y peritos lograron extraer el cuerpo de la joven del fondo del pozo, confirmando la confesión del acusado.

El acusado escapó a Chaco y luego se entregó

Mientras se realizaba el operativo en Buenos Aires, González ya se encontraba en Charata, provincia de Chaco, adonde había viajado el mismo día en que se denunció la desaparición de Karina.

Finalmente, acorralado por el avance de la investigación y luego de haber confesado el crimen ante sus familiares, el hombre se presentó de manera espontánea en una comisaría de esa localidad y quedó detenido.

La causa, que inicialmente era investigada como averiguación de paradero, fue recaratulada como femicidio. La Justicia bonaerense ya solicitó la extradición del acusado y ordenó la realización de la autopsia para determinar la mecánica del crimen y establecer cómo murió Karina Cáceres.

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