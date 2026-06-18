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Las lágrimas de Messi y la última aparición pública con su papá que hoy emociona a todos

El último partido al que asistió el papá de Lio Messi y su conmovedor gesto que hoy cobra sentido y emociona a todos. Miralo.

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Las lágrimas de Messi y la última aparición pública con su papá que hoy emociona a todos

La imagen recorrió el planeta y dejó una pregunta flotando en el aire. Lionel Messi lloró después de marcar su primer gol en el Mundial 2026 y, poco después, reconoció que junto a su familia atraviesa "un momento difícil". Sus palabras, breves pero cargadas de emoción, encendieron todas las alarmas.

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En paralelo, comenzaron a multiplicarse las versiones sobre el estado de salud de Jorge Messi, el hombre que acompañó al capitán argentino desde sus primeros pasos en Rosario y que siempre eligió mantenerse lejos de las cámaras. En ese contexto, una escena ocurrida meses atrás cobró un valor especial y hoy emociona a millones de personas.

La última vez que Jorge Messi fue visto públicamente junto a su hijo fue en noviembre de 2025, durante un partido decisivo entre Inter Miami y Nashville por los playoffs de la MLS. Aquella noche, Lionel brilló con dos goles y condujo al equipo estadounidense a una clasificación histórica, mientras desde uno de los palcos observaban en silencio Jorge Messi y Celia Cuccittini.

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Como lo hicieron durante toda la carrera del rosarino, eligieron un perfil bajo. Sin embargo, al terminar el partido, ocurrió un momento que con el paso del tiempo adquirió un significado conmovedor.

Mientras los hinchas le reclamaban la camiseta, Messi ignoró los pedidos, miró hacia el palco y decidió arrojarle la casaca directamente a sus padres. Fue Celia quien la atrapó entre sonrisas y aplausos, mientras Jorge contemplaba la escena a pocos metros. Nadie imaginó que aquella imagen terminaría siendo una de las últimas postales públicas entre padre e hijo.

Hoy, con la preocupación instalada y el hermetismo absoluto de la familia, aquellas imágenes vuelven a recorrer las redes sociales.

La inquietud creció aún más después de las declaraciones del periodista Eduardo Feinmann, quien aseguró en Radio Mitre que Jorge Messi atraviesa un delicado problema de salud.

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"Tiene un problema bastante grave de salud. No está bien", afirmó el conductor, aunque hasta el momento la familia no realizó ninguna confirmación oficial.

Fieles al bajo perfil que los caracteriza, ni Jorge ni su entorno realizaron declaraciones sobre las versiones que comenzaron a circular en las últimas horas.

La situación golpea especialmente a Lionel. Porque detrás del mejor futbolista del mundo siempre estuvo ese hombre que abandonó Rosario y apostó todo por el sueño de un chico de 13 años que debía partir rumbo a Barcelona.

Jorge Messi fue mucho más que un padre: fue compañero, sostén, representante y uno de los pilares fundamentales de la carrera más extraordinaria del fútbol moderno.

Por eso, las lágrimas de Lionel en el Mundial, sumadas a las versiones sobre la salud de su padre, hicieron que aquella imagen en Miami adquiriera otro peso. La de un hijo que, sin saberlo, quizás estaba regalándole uno de los abrazos más simbólicos de toda su vida.

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