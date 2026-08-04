Quién es Micaela Albornoz, la mujer que estaba desaparecida desde junio y fue encontrada en Brasil

"Llegó al Consulado Argentino en Florianópolis pidiendo ayuda para trasladarse a San Pablo. Presentó un DNI perteneciente a una vecina de Rosario que ya era rastreado por el Ministerio de Justicia y Seguridad. Luego se confirmó su identidad mediante las huellas dactilares", indicó.

Micaela Albornoz fue encontrada en Florianópolis después de permanecer más de un mes desaparecida. (Foto: Rosario 3)

El recorrido que hizo antes de llegar a Brasil

El secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Federico Angelini, reveló que ese mismo DNI había sido utilizado para comprar distintos pasajes, lo que permitió reconstruir buena parte del recorrido realizado por la mujer tras abandonar Rosario.

Según detalló el funcionario, la investigación permitió establecer que viajó desde Rosario hacia Córdoba, luego pasó por Santiago del Estero y posteriormente continuó desplazándose por otras provincias antes de cruzar hacia Brasil.

Durante toda la investigación, los investigadores analizaron cámaras de seguridad y comprobaron que Micaela Albornoz siempre aparecía sola. "Nunca la observamos acompañada. Evidentemente, por razones que deberán investigarse y preguntársele a ella, se movió durante todo este tiempo con cierta independencia", sostuvo Angelini.

La búsqueda incluyó una recompensa y una alerta de Interpol

La desaparición de Micaela Albornoz movilizó a fuerzas de seguridad y autoridades judiciales de distintas provincias. En ese marco, el Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de 5 millones de pesos para quienes aportaran información que permitiera localizarla.

Además, se emitió una notificación amarilla de Interpol, mecanismo utilizado para la búsqueda internacional de personas desaparecidas cuando existe la posibilidad de que hayan salido del país.

La Resolución 718/2026, publicada en el Boletín Oficial, señalaba que la mujer podía encontrarse en una situación de vulnerabilidad debido a patologías psiquiátricas y advertía que habría abandonado su domicilio sin la medicación correspondiente.

También se evaluó durante la investigación la posibilidad de que hubiera existido una intervención de terceros. Sin embargo, las imágenes analizadas por los investigadores no mostraron que estuviera acompañada en ningún momento.

Qué pasará ahora con Micaela Albornoz

Las autoridades santafesinas informaron que continúan trabajando junto con el Consulado Argentino en Florianópolis y la Justicia para confirmar formalmente su estado de salud y definir cómo será el procedimiento para su eventual regreso a la Argentina.

Por el momento, la mujer permanece bajo asistencia consular mientras se completan los trámites correspondientes y se intenta esclarecer qué ocurrió durante los más de 30 días en los que permaneció desaparecida.