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Paso a paso: todos los videos de Facundo Moyano y Candela Arizaga en la corrida en pleno Libertador

Las grabaciones fueron incorporadas a la causa que investiga el episodio ocurrido con el exdiputado. A al modelo de 23 años se la vio por la avenida del Libertador minutos antes de la intervención policial.

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Así fueron surgiendo los videos de Facundo Moyano y Candela Arizaga corriendo semidesnuda. (Foto: captura)

Así fueron surgiendo los videos de Facundo Moyano y Candela Arizaga corriendo semidesnuda. (Foto: captura)

La investigación por el episodio protagonizado por Facundo Moyano y la modelo e influencer Candela Arizaga, de 23 años, incorporó varias pruebas clave. Se trata de los videos de las cámaras de seguridad que muestra a la joven corriendo semidesnuda y descalza por la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano, pocos minutos antes de que interviniera la Policía, sumado a otras imágenes, en donde incluso se ve al hijo del sindicalista corriendo detrás de la joven.

Leé también "Candela toma agua": la prima de Arizaga habló sobre el escándalo con Facundo Moyano
Candela Arizaga, la influencer y expareja de L-Gante que acusó a Facundo Moyano. (Foto: Instagram / candelamagaliok)

El primer video, que causó gran impacto, fue el que se vio por la mañana, con Arizaga desorientada y perdida en las primeras horas de este martes. Luego, con la aprehensión de Moyano, y la internación de la modelo, salieron a la luz nuevos materiales.

Entre ellos está la que trascendieron horas después y fueron la de la joven saliendo del edificio y luego otro video en el que el propio Facundo Moyano va corriendo tras de ella en plena avenida del Libertador en una situación que llamó la atención de las autoridades y de los vecinos.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, esas imágenes corresponden a los minutos previos al llamado al 911, en el que se alertó sobre una mujer que corría semidesnuda por la vía pública.

Tras esa comunicación, efectivos de la Comisaría Vecinal 13A y una ambulancia del SAME acudieron al lugar y trasladaron a la influencer al Hospital Pirovano, donde recibió atención médica.

La Justicia analiza cámaras y allanó el departamento

En paralelo, la causa sumó nuevas actuaciones. Entre ellas el allanamiento al departamento de Facundo Moyando en donde se secuestraron dos celulares, pero no se halló droga.

Además, trascendió que Facundo Moyano se negó a realizarse estudios de sangre y orina requeridos en el marco de la investigación. Aunque se espera que declare y recupere la libertad en las próximas horas según informaron en A24.

El exdiputado continúa imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Candela Arizaga cambió su versión de los hechos

En las últimas horas también se conoció que la propia Candela Arizaga modificó la versión que había brindado inicialmente ante la Policía.

Según pudo saber Infobae, la joven declaró posteriormente que "Moyano no le pegó" y sostuvo que el episodio estuvo relacionado con el consumo de drogas, contradiciendo así su primer testimonio.

Su abogado, Diego Storto, explicó que la influencer se encontraba "muy sonámbula" tras lo ocurrido y confirmó que ampliará su declaración cuando se encuentre en condiciones de hacerlo.

El letrado señaló además que tanto Arizaga como Moyano "vienen de una noche traumática, movida y con excesos", por lo que la joven decidirá más adelante si impulsa la acción penal y si considera que existió un episodio de violencia de género.

En pocas palabras

  • Videos clave: Se incorporaron cámaras de seguridad que muestran a Candela Arizaga corriendo semidesnuda, y a Facundo Moyano detrás de ella.
  • Investigación judicial: Se allanó el departamento de Moyano, quien se negó a realizarse estudios. Arizaga cambió su declaración inicial.
  • Imputación: El exdiputado Moyano está imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.
Resumen generado por Thinkindot AI
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