Paso a paso: todos los videos de Facundo Moyano y Candela Arizaga en la corrida en pleno Libertador

Tras esa comunicación, efectivos de la Comisaría Vecinal 13A y una ambulancia del SAME acudieron al lugar y trasladaron a la influencer al Hospital Pirovano, donde recibió atención médica.

La Justicia analiza cámaras y allanó el departamento

En paralelo, la causa sumó nuevas actuaciones. Entre ellas el allanamiento al departamento de Facundo Moyando en donde se secuestraron dos celulares, pero no se halló droga.

Además, trascendió que Facundo Moyano se negó a realizarse estudios de sangre y orina requeridos en el marco de la investigación. Aunque se espera que declare y recupere la libertad en las próximas horas según informaron en A24.

El exdiputado continúa imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Candela Arizaga cambió su versión de los hechos

En las últimas horas también se conoció que la propia Candela Arizaga modificó la versión que había brindado inicialmente ante la Policía.

Según pudo saber Infobae, la joven declaró posteriormente que "Moyano no le pegó" y sostuvo que el episodio estuvo relacionado con el consumo de drogas, contradiciendo así su primer testimonio.

Su abogado, Diego Storto, explicó que la influencer se encontraba "muy sonámbula" tras lo ocurrido y confirmó que ampliará su declaración cuando se encuentre en condiciones de hacerlo.

El letrado señaló además que tanto Arizaga como Moyano "vienen de una noche traumática, movida y con excesos", por lo que la joven decidirá más adelante si impulsa la acción penal y si considera que existió un episodio de violencia de género.