El impactante relato de La Joaqui en el show de Rosalía: reveló cómo Luck Ra le pidió separarse

Lejos de terminar allí, La Joaqui siguió reconstruyendo aquella ilusión que, finalmente, terminó de la manera menos esperada: "Este príncipe encantador un día me invita, me hace una invitación especial a un viaje especial en un lugar especial. Con planes especiales, porque oh my fucking God, en una fecha especial. Se viene mi propuesta. Soñé con esto desde que soy chiquita. Llegó".

"El viaje era de siete días, así que en mi maleta de siete días preparé siete outfits de sorpresa, porque si este hombre me va a proponer, quiero que me recuerde como la mujer más hermosa que alguna vez vio. Hice el outfit del primer día y la propuesta no sucedió. El tercero igual, tampoco sucedió. Al cuarto llegó la propuesta, pero no era de compromiso, era de separación", reveló.

La confesión generó una inmediata reacción entre los miles de presentes, que, conmovidos por el inesperado final del relato, gritaron al unísono: "¡No!"

Quién es el artista español que Lali Espósito escrachó en el concierto de Rosalía

La divertida confesión de Lali Espósito en el Confesionario del show de Rosalía arrancó carcajadas entre las artistas, pero también abrió un mar de especulaciones en redes sobre quién era el español que le dejó semejante recuerdo incómodo.

Rosalía la animó a liberar lo que tuviera guardado, y Lali no dudó: "Esto, de verdad, no lo he contado y tiene que ver con un compatriota tuyo. Hoy vengo a hablar mal de mí misma". Entre risas, aclaró: "Salí con mucho español y mucha española, así que no empiecen a sacar conclusiones o cuentas".

La cantante relató que todo ocurrió en una noche de hotel, cuando su pareja de entonces encendió un cigarrillo de marihuana dentro de la habitación, algo que ella misma definió como un error. "Estábamos pasándola bien y esta persona se prende un porrito, que está mal en una habitación de un hotel. No se puede", explicó.

El momento insólito llegó al salir del baño: "Yo me voy a bañar. Vuelvo desnuda y en remerón y empiezo a ver fuego, llamas, humo negro. Estaba la habitación prendiéndose fuego". Entre carcajadas, recordó su reacción inmediata: "Salí corriendo en cuero a pedir ayuda".

Finalmente, fue ella quien debió cubrir todos los gastos ocasionados por el incendio, mientras su ex no asumió responsabilidad ni le devolvió dinero alguno.

En redes, pese a su pedido de no sacar cuentas, los usuarios se lanzaron a identificar al protagonista. Las miradas apuntaron a dos nombres: Rels B, con quien Lali vivió un romance en 2022 tras grabar juntos ¿Cómo dormiste?, y que recibió comentarios punzantes en sus redes; y David Victori, director español de Sky Rojo, pareja de la artista en 2020.