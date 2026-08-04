Yipio ganó la vivienda de Gran Hermano y reveló el motivo detrás del número ganador: "Lo elegí por..."

Quién había ganado el auto en Gran Hermano

En mayo, Yanina Zilli se quedó con el auto en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y protagonizó uno de los momentos más emocionantes de la jornada. Tras conocerse el resultado, la participante recibió el festejo de sus compañeros, quienes se acercaron para abrazarla y celebrar junto a ella.

Antes de la definición, Santiago del Moro conversó con los finalistas sobre la elección de los números de llave y les pidió que contaran qué significado tenía cada uno.

Zunino explicó que su elección tenía un valor sentimental: “El 99 por mi viejo, cumple el 9 de septiembre". En cambio, Zilli sorprendió con una respuesta más simple al revelar por qué eligió su número: “ Por nada, porque lo agarré ”.

Finalmente, Yanina logró abrir el cofre y confirmó su victoria. En medio de la emoción, Del Moro la felicitó y le pidió: "Subite, ponelo en marcha", luego de preguntarle "si estaba bien" debido al alocado festejo. La participante celebró el premio junto al resto de la casa.