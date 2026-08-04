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Yipio ganó la vivienda de Gran Hermano y reveló el motivo detrás del número ganador: "Lo elegí por..."

Yipio se convirtió en la gran ganadora del juego por la casa de Gran Hermano y vivió un momento de pura emoción al quedarse con el premio. Antes de elegir la llave, explicó el especial motivo detrás de su decisión.

4 ago 2026, 23:17
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Yipio ganó la vivienda de Gran Hermano y reveló el motivo detrás del número ganador: Lo elegí por...

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Yipio ganó la vivienda de Gran Hermano y reveló el motivo detrás del número ganador: "Lo elegí por..."

Fue un día que quedará marcado para Yipio dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. La participante vivió uno de los momentos más emocionantes al convertirse en la ganadora de la vivienda que entregaba el reality, un premio que generó una enorme expectiva entre los hermanitos.

El número elegido fue el 84, una cifra que terminó convirtiéndose en protagonista de la noche. Luego, explicó el motivo detrás de su elección: "Por mi papá, jugaba a la timba".

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Al dirigirse hacia la representación de la casa, colocó la llave, giró y finalmente abrió la puerta. En ese instante, la emoción se apoderó de él: comenzó a gritar, se tiró al piso y hasta hizo "angelito" para festejar el inesperado momento. "Papá, te amo. Gracias".

" Liderazgo para Yipio y la casa también para Uruguay", comentaba Santiago del Moro mientras los gritos se apoderaban cada vez más.

Quién había ganado el auto en Gran Hermano

En mayo, Yanina Zilli se quedó con el auto en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y protagonizó uno de los momentos más emocionantes de la jornada. Tras conocerse el resultado, la participante recibió el festejo de sus compañeros, quienes se acercaron para abrazarla y celebrar junto a ella.

Antes de la definición, Santiago del Moro conversó con los finalistas sobre la elección de los números de llave y les pidió que contaran qué significado tenía cada uno.

Zunino explicó que su elección tenía un valor sentimental: “El 99 por mi viejo, cumple el 9 de septiembre". En cambio, Zilli sorprendió con una respuesta más simple al revelar por qué eligió su número: “ Por nada, porque lo agarré ”.

Finalmente, Yanina logró abrir el cofre y confirmó su victoria. En medio de la emoción, Del Moro la felicitó y le pidió: "Subite, ponelo en marcha", luego de preguntarle "si estaba bien" debido al alocado festejo. La participante celebró el premio junto al resto de la casa.

     

 

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