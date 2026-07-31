La durísima sanción a Enzo Pérez tras su expulsión en la Primera Nacional

Cómo fue el escándalo que derivó en la expulsión del ex-River

El quiebre del encuentro ocurrió en el tramo final de la tarde salteña. El juez Gastón Monzón Brizuela sancionó penal por una falta de Nicolás Fernández sobre Walter Montoya. En la primera ejecución, Lautaro Gordillo remató y el arquero Nahuel Galardi atajó el disparo; sin embargo, el árbitro advirtió un adelantamiento del golero y ordenó repetir el cobro, lo que desencadenó el ferviente reclamo de los futbolistas mendocinos.

En medio de las protestas, Viguet recibió la tarjeta roja. Lejos de apaciguar los ánimos, el exjugador de River, Estudiantes y Argentinos Juniors también fue expulsado y estalló de furia: le realizó el gesto de 'robo' a la terna arbitral y encaró vehementemente al cuarto árbitro, debiendo ser contenido por compañeros y miembros del cuerpo técnico conducido por Mariano Echeverría antes de retirarse entre insultos.

Posteriormente, a los 79 minutos, Gordillo convirtió el penal en segunda instancia para decretar el 1-0 definitivo a favor de Gimnasia y Tiro. Con dos hombres menos, Deportivo Maipú no logró reaccionar y se volvió con las manos vacías. Aquel accidentado cruce significó apenas la segunda presentación del mediocampista central desde su retorno al club donde inició su carrera, tras haber debutado con un empate sin goles ante San Martín de Tucumán.