En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Enzo Pérez
Primera Nacional
FÚTBOL

La durísima sanción a Enzo Pérez tras su expulsión en la Primera Nacional

El Tribunal de Disciplina dio a conocer el castigo para el volante tras su roja ante Gimnasia y Tiro de Salta. Las suspensiones y los detalles del fallo.

Banner Seguinos en google DESK
Enzo Pérez en Deportivo Maipú.

Enzo Pérez en Deportivo Maipú.

El paso de Deportivo Maipú por el Gigante del Norte dejó secuelas graves para el equipo mendocino. En la visita frente a Gimnasia y Tiro de Salta por la fecha 22 de la Primera Nacional, Enzo Pérez protagonizó un escándalo al ver la tarjeta roja y cruzar fuertemente al cuarto árbitro. Aunque la institución norteña respaldó a su figura mediante un comunicado oficial desmintiendo agresiones físicas o escupitajos hacia la terna arbitral, el Tribunal de Disciplina dio a conocer un durísimo castigo para el experimentado volante de 40 años.

Leé también La sentida despedida de River a Enzo Pérez en su salida del club: "Eternamente gracias"
Enzo Pérez ganó 10 títulos en River. (Fuente: Reuters).

Luego de varios días de deliberación tras la última semana de competencia, el organismo disciplinario resolvió sancionar tanto a Enzo Pérez como a su compañero Matías Viguet con tres fechas de suspensión.

En qué reglamento se basó el Tribunal de Disciplina para sancionar a Enzo Pérez

Para aplicar la pena a los futbolistas de Deportivo Maipú, el Tribunal se amparó en el artículo 12.3 del Código Disciplinario.

Dicha normativa contempla que "cualquier hecho inmoral o reprobable o acto que signifique indisciplina, no previsto en este Código será reprimido con la pena adecuada a su naturaleza, gravedad y circunstancias".

Cómo fue el escándalo que derivó en la expulsión del ex-River

El quiebre del encuentro ocurrió en el tramo final de la tarde salteña. El juez Gastón Monzón Brizuela sancionó penal por una falta de Nicolás Fernández sobre Walter Montoya. En la primera ejecución, Lautaro Gordillo remató y el arquero Nahuel Galardi atajó el disparo; sin embargo, el árbitro advirtió un adelantamiento del golero y ordenó repetir el cobro, lo que desencadenó el ferviente reclamo de los futbolistas mendocinos.

En medio de las protestas, Viguet recibió la tarjeta roja. Lejos de apaciguar los ánimos, el exjugador de River, Estudiantes y Argentinos Juniors también fue expulsado y estalló de furia: le realizó el gesto de 'robo' a la terna arbitral y encaró vehementemente al cuarto árbitro, debiendo ser contenido por compañeros y miembros del cuerpo técnico conducido por Mariano Echeverría antes de retirarse entre insultos.

Posteriormente, a los 79 minutos, Gordillo convirtió el penal en segunda instancia para decretar el 1-0 definitivo a favor de Gimnasia y Tiro. Con dos hombres menos, Deportivo Maipú no logró reaccionar y se volvió con las manos vacías. Aquel accidentado cruce significó apenas la segunda presentación del mediocampista central desde su retorno al club donde inició su carrera, tras haber debutado con un empate sin goles ante San Martín de Tucumán.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Enzo Pérez Primera Nacional
Notas relacionadas
Cómo sigue la situación judicial del papá de Enzo Pérez luego de la denuncia por abuso
Escándalo con Enzo Pérez: explotó contra el árbitro, insultó a todos y ahora enfrenta una dura sanción
Conmoción y luto: murió Franco Baresi, una leyenda del fútbol italiano y el Milan

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar