La firme respuesta de Griselda Siciliani a la dura frase de Sabrina Rojas: "Cada uno..."

Sabrina Rojas fue contundente al hablar de los motivos por lo que no asistirá al estreno con famosos de la serie de Moria Casán donde Griselda Siciliani es una de las protagonistas.
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Luego de que Sabrina Rojas aclaró que no irá al estreno de la serie de Moria Casán para evitar cruzarse con Griselda Siciliani, la actriz le respondió sin vueltas.
Sabrina Rojas fue contundente al hablar de los motivos por lo que no asistirá al estreno con famosos de la serie de Moria Casán donde Griselda Siciliani es una de las protagonistas.
La conductora habló en SQP (América Tv) sobre este tema y remarcó que no irá al evento para evitar cruzarse con la última pareja de Luciano Castro.
"Me invitaron al estreno pero no voy a ir. La voy a ver después tranquila en mi casa. No voy a ir claramente. No me interesa en lo más mínimo", dejó en claro.
Y al repasar algunos famosos que dirán presentes en el evento y salir el nombre de Siciliani, Rojas fue categórica: "Claro, imagínense. No quiero cruzarme a esa mujer", sentenció.
Lo cierto es que apenas unas horas después se conoció la palabra de Griselda Siciliani quien evitó entrar en una nueva confrontación mediática con Sabrina Rojas.
"Estoy muy bien", aseguró. Y consultada si tiene ganas de estar otra vez en pareja tras separarse de Luciano Castro explicó ante las cámaras de Desayuno Americano: "No sé, estoy bien así. Ya me conocen ustedes que yo no hablo nada de mi intimidad ni la de nadie".
En tanto, sobre los recientes dichos de Sabrina Rojas, Siciliani comentó: "No tengo idea de lo que me hablas, cada uno que diga lo que quiera. No me resbala pero no participo de la invitación a estas cuestiones".
Y cerró tajante: "No es que no me afecten y no me resbala (los comentarios de terceros) pero no participo de ese tipo de comunicación. No acepto la invitación a jugar a eso, vaselina papi".
Leticia Siciliani habló para el programa Intrusos (América TV) sobre la postura de su hermana Griselda Siciliani acerca del acercamiento entre Araceli González y Adrián Suar tras años de conflicto.
La actriz fue consultada directamente por este tema: “¿Sorprendida con todo el episodio lindo este de la reconciliación y demás? Porque el otro día queríamos hablar con tu hermana y no vino”, le preguntó Alejandro Castelo.
Y ella explicó con sinceridad: “No he hablado del tema, te soy recontra sincera, pero supongo que jamás va a decir nada. Es la mamá del hermano, de mi sobrina”.
"Quiere muchísimo a Adri, lo quiere un montón a Toto. Creo que va a estar feliz por si ellos están contentos, supongo”, aseguró sobre el sentimiento de su hermana.
Leticia Siciliani dejó en claro que no le gustan cuando se generan conflictos mediáticos: “No me gusta cuando hablan mal, yo a Adri lo adoro y a Toto también. O sea, no somos familia directa, pero medio que lo siento por mi sobrina”, concluyó.