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SE TERMINÓ EL MISTERIO

¿Volvieron? Marcelo Tinelli habló sobre Milett Figueroa y fue contundente ante los rumores de reconciliación

En medio de las versiones de un acercamiento entre el conductor y modelo peruana, Ángel de Brito contó qué le dijo Marcelo Tinelli sobre su vínculo con Milett Figueroa y aclaró la situación.

31 jul 2026, 12:06
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¿Volvieron? Marcelo Tinelli habló sobre Milett Figueroa y fue contundente ante los rumores de reconciliación

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Tras finalizar el Mundial 2026, competencia en la que Marcelo Tinelli volvió al periodismo deportivo después de varios años, el conductor quedó nuevamente en el foco de la atención mediática. En esta oportunidad, el motivo está relacionado con los rumores que hablan de una posible reconciliación con Milett Figueroa.

En medio de las versiones que comenzaron a circular en los últimos días, Ángel de Brito decidió contar en LAM (América TV) qué ocurrió cuando mantuvo una conversación privada con Marcelo Tinelli y le consultó de manera directa por su vínculo actual con la modelo peruana.

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Durante el programa, el periodista explicó que quiso despejar personalmente las dudas y le preguntó al conductor si efectivamente había vuelto a estar en pareja con Milett Figueroa. La consulta surgió luego de que llamaran especialmente la atención algunos mensajes y comentarios que Tinelli le había dejado en las publicaciones de la modelo en las redes sociales.

“Le pregunté si volvió con Milett”, relató Ángel de Brito frente a sus compañeras de LAM, antes de revelar cómo fue el intercambio que mantuvo con el conductor.

Según explicó, fue muy concreto al momento de plantearle la pregunta: “¿Volviste, sí o no con Milett?”. La respuesta de Marcelo Tinelli, de acuerdo con lo contado por el periodista, fue negativa. Sin embargo, De Brito admitió que no quedó convencido con esa explicación y le respondió: “No te creo”.

Ante la insistencia, el conductor volvió a negar que exista una reconciliación con la actriz peruana. “Cero”, habría contestado Tinelli, aunque inmediatamente hizo una aclaración sobre el contacto que mantiene actualmente con Milett: “Está todo bien, hablamos, mensaje, pero no”.

Más allá de la respuesta del conductor, en el piso las angelitas analizaron otro detalle que alimentó las especulaciones: las interacciones públicas que Marcelo Tinelli tuvo con Milett Figueroa a través de las redes sociales. Los comentarios que le dejó a la actriz quedaron expuestos y generaron nuevas interpretaciones sobre el verdadero estado del vínculo entre ambos.

“Y esos comentarios que le pone a la vista de todos, ¿para qué son? Quizá quiere volver, quizá la está como te diría, recargando, porque no creo, a una ex no le ponés nada”, plantearon las angelitas durante el debate.

En ese contexto, Pepe Ochoa aportó una explicación diferente y se animó a plantear su propia teoría sobre el acercamiento entre el conductor y la actriz peruana. “Yo creo que es por la promoción de la segunda temporada de su reality, ella es la protagonista de la temporada dos”, sostuvo. ¿Será?

Cuál fue la frase de Marcelo Tinelli que generó sospechas de reconciliación con Milett Figueroa

Ocurre que a partir de una reciente declaración de Marcelo Tinelli, volvieron a tomar fuerza los rumores que lo relacionan con Milett Figueroa. Durante la última emisión de Infama (América TV), Santiago Sposato puso el foco en un fragmento de un programa del conductor y detectó algunas señales que, según su interpretación, podrían indicar un acercamiento entre ambos.

En el video, Tinelli se refería a su presente sentimental y hacía mención a la modelo peruana. "La única novia extranjera ha sido Milett. Le mando un beso a Milett, nos está mirando", expresó el conductor. Acto seguido, compartió con el público el mensaje que había recibido de ella: "¿Cómo vas, amor mío? Tienes programa hoy, yo estoy yendo para la casa".

La situación no pasó inadvertida para Sposato, quien, luego de observar el material, se mostró intrigado por el intercambio entre ambos y lanzó una pregunta que abrió la puerta a nuevas especulaciones. "¿Pero qué hay acá?", planteó el periodista en el programa de Marcela Tauro, poniendo el foco en la posibilidad de que el vínculo entre Tinelli y Figueroa fuera más cercano de lo que se conocía.

Además, el periodista sumó información sobre la reciente llegada del conductor al país. Según contó, había recibido un dato de Oliver Quiroz: "Me contaba Oliver Quiroz que Tinelli llegó el viernes a la mañana al país, pidió salir por el mismo lugar donde salieron los jugadores de la selección, por FBO, o sea, nadie le pudo hacer notas".

     

 

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