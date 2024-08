Lauty Gram le habría sido infiel a la China Suárez

“Quiero decir que hay un lío bárbaro con Lauty Gram en Tucumán. Tengo que decir que Lauty le fue infiel a Eugenia con una mujer Tucumana y además hay una denuncia pública por estafa tanto emocional como económica”, dijo el periodista.

Entonces, dio detalles: “Esa mujer se llama Julieta De Carlo, es artista, productora, cantante. Hablé durante 37 minutos con Julieta la semana pasada y me contó cosas tremendas de Lauty. A mi Julieta me confirma que tuvo intimidad con Lauty y que él no se portó nada bien con ella”.

“Y les digo que no salgan a desmentirme porque tengo la charla grabada con lujo de detalle. Lauty le pidió a Julieta que no hablara públicamente de esto pero ella se sintió usada. Todo arrancó con un histeriqueo que luego de concretar el acto íntimo, él no volvió a hablarle”, advirtió Juan.

“A mí me describía Julieta en esta charla que incluso lo de Lauty fue una estafa emocional y también económica porque ella lo contrató a él para un show que minutos antes de hacerlo decidió bajarse, y no fue una vez, sino dos”, explicó sobre el supuesto novio de la China Suárez.

“Y tengo más info así que no se hagan los vivos con amenazas o advertencias porque yo pongo el audio de Julieta revelando todo eh”, indicó el periodista y advirtió que tiene “más datos escabrosos” del cantante uruguayo.