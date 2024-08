Dalma Marardona muy picante apuntó contra Mauricio D'Alessandro

“Me agarró una indignación tremenda”, comenzó y agregó: “ supuestamente fueron sobreseídos, ya apelamos e igualmente esto sigue”.

Y, contó: “en la casa de Luque, el médico de mi papá, se encontraron intentos de firmas de mi papá y ayer este abogado ‘ bueno chicos quién no falsificó una firma’”.

Entonces le pidió que no la nombre más y no solo eso, sino señaló: “es mentira todo lo que dijo y es mentira la auditoría que mostró en televisión y que al día de hoy no existe porque mi mamá ya ganó el juicio de Estados Unidos”.