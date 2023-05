Leo Sbaraglia salió a hablar sobre el romance con Viviana Canosa: "Dejen de..."

“Gracias por tenerme en cuenta en las noticias, entiendo que es porque se me aprecia. Pero pido, por favor, que dejen de hacer una bola de una noticia falsa”, escribió Sbaraglia.

“Nunca tuve una cita, ni una relación con VC (Viviana Canosa). Muchas gracias por compartir esta información”, completó.

Viviana Canosa está haciendo un programa radial junto a Yanina Latorre en la nueva radio de Luis Majul. allí ambas comunicadoras hacen revelaciones picantes sobre sus inclinaciones sexuales.

“¿Para vos es importante el tamaño a la hora de tener sexo?”, preguntó Yanina. “¡Re!”, contestó Viviana sin vergüenza y agregó: “¿Puedo ser guasa?, a mí el anchor. A mí si me toca un chiquitito, me voy. Ahora que soy más grande puedo averiguarlo antes. Yo me tengo que enamorar primero de ‘eso’ y después del tipo, por eso estoy sola”.

La inesperada revelación sexual de Viviana Canosa

Viviana Canosa está mostrando un perfil un poco desconocido, más suelta en el programa radial que comparte junto a Yanina Latorre. La periodista empezó a revelar cuestiones desconocidas sobre su vida personal.

La rubia contó su experiencia con los hombres: "Aunque esté sola, soy una mujer. Hace mucho tiempo que no tengo nada. Me prometí a mí misma que la próxima persona que aparezca en mi vida, le voy a dar todo. Tendré que evaluar y tener ganas de lanzarlo contra la pared, en vivo, de pie, en un baño", dijo.

Entonces, Yanina le remarcó la sorpresa ante sus dichos: "Cómo cambiaste, yo conocí a una Viviana más conservadora".

Viviana le respondió: "No, ojo, soy bastante tradicional. Siempre me atrae solo una persona a la vez. Soy monogámica en lo que respecta a la bragueta. Me atrae mucho que un hombre me encanta y eso es todo".

Y, sumó: "Ahora me dicen todos, '¿por qué no te divertís, salís con uno y con otro. Porque no es mi estilo, porque no me gusta. Para que pase algo, el tipo me tiene que encantar".