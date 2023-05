Viviana Canosa contó que hizo colecho con su hija Martina hasta hace poco tiempo: "Le dije..."

"Es el amor de mi vida, me tiene loca de amor. Le agradezco a mis padres que me ayudan porque si no este horario tan tarde del noticiero no lo podría hacer", dijo Viviana sobre el lazo con su hija.

Y admitió: "Yo a ella le cuento todo. Negocio cada proyecto. Lo de la radio a la tarde se lo consulté. Pensá que yo a la noche llego a casa y está dormida. Por suerte se duerme con mamá, pero no es lo mismo".

En cuanto al colecho, contó cómo fue la charla que tuvo con su hija para negociar que dejen de hacerlo y que cada una duerma en su cama: “Hace un mes se independizó de mi cama y ahora está en su cuarto tranquila. Yo decía que hagamos colecho, que no pasa nada".

"Pero llegó un momento en el que le dije ‘Martina me parece que ya es hora’ y me contestó ‘tenes razón mamá’. Los fines de semana no, pero bueno", cerró Viviana Canosa.

Leo Sbaraglia enfrentó los rumores de romance con una famosa periodista: "Con ella..."

En el ciclo Nosotros a la mañana, El Trece, dieron a conocer un fuerte rumor: afirmaron que Viviana Canosa estaría viviendo un romance con Leo Sbaraglia.

"Una amiga de Viviana nos cuenta que ella comió en España con Oscar Martínez y Marina Borensztein, y que ahí conoció a Leo Sbaraglia", detallaron en el ciclo del Pollo Álvarez.

La versión cobró fuerza en las redes, donde se habla de una historia de amor muy fuerte. Sin embargo, el propio Sbaraglia se encargó de desactivar todo el run run que se generó.

En un posteo en sus historias en Instagram. “Gracias por tenerme en cuenta en las noticias, entiendo que es porque se me aprecia. Pero pido, por favor, que dejen de hacer una bola de una noticia falsa”, expresó el galán.

Y por último aclaró: "Nunca tuve una cita, ni una relación con VC (Viviana Canosa). Muchas gracias por compartir esta información”.