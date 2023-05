 La inesperada revelación sexual de Viviana Canosa

Entonces, Yanina le remarcó la sorpresa ante sus dichos: "Cómo cambiaste, yo conocí a una Viviana más conservadora".

Viviana le respondió: "No, ojo, soy bastante tradicional. Siempre me atrae solo una persona a la vez. Soy monogámica en lo que respecta a la bragueta. Me atrae mucho que un hombre me encanta y eso es todo".

Y, sumó: "Ahora me dicen todos, '¿por qué no te divertís, salís con uno y con otro. Porque no es mi estilo, porque no me gusta. Para que pase algo, el tipo me tiene que encantar".

Viviana Canosa contó que hizo colecho con su hija Martina hasta hace poco tiempo: "Le dije..."

Hace unos días, Viviana Canosa se vio envuelta en rumores de romance con el actor Leonardo Sbaraglia, por lo que la periodista lanzó un firme mensaje sobre el tema para despejar cualquier tipo de duda.

Lo cierto es que en charla con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, la conductora reveló que hasta hace un mes hizo colecho con su hija Martina, de 10 años, fruto de su relación con Alejandro Borensztein.

"Es el amor de mi vida, me tiene loca de amor. Le agradezco a mis padres que me ayudan porque si no este horario tan tarde del noticiero no lo podría hacer", dijo Viviana sobre el lazo con su hija.

Y admitió: "Yo a ella le cuento todo. Negocio cada proyecto. Lo de la radio a la tarde se lo consulté. Pensá que yo a la noche llego a casa y está dormida. Por suerte se duerme con mamá, pero no es lo mismo".

En cuanto al colecho, contó cómo fue la charla que tuvo con su hija para negociar que dejen de hacerlo y que cada una duerma en su cama: “Hace un mes se independizó de mi cama y ahora está en su cuarto tranquila. Yo decía que hagamos colecho, que no pasa nada".

"Pero llegó un momento en el que le dije ‘Martina me parece que ya es hora’ y me contestó ‘tenes razón mamá’. Los fines de semana no, pero bueno", cerró Viviana Canosa.