Sexualidad: ¿por qué este sábado se homenajea al "69"?

En China, textos eróticos de la tradición taoísta (siglos X–XVII) también hacen referencia a la práctica de intercambio sexual recíproco, incluyendo la estimulación oral, generalmente en un contexto de equilibrio de energías y búsqueda de placer conjunto.

En la actualidad, la posición se considera un símbolo de igualdad de placer, dado que ambos participantes buscan dar y recibir satisfacción al mismo tiempo.

¿Qué enfermedades puede provocar el sexo oral?

El sexo oral es una práctica común y aceptada dentro de la intimidad, pero también puede ser una vía de transmisión de infecciones de transmisión sexual (ITS), como herpes, gonorrea, sífilis y Virus del Papiloma Humano (VPH). Por eso, los especialistas recomiendan el uso de métodos de barrera, como preservativos y barreras de látex, para prevenir enfermedades que pueden tener consecuencias graves para la salud.

Investigaciones recientes también muestran una posible relación entre el sexo oral y ciertos tipos de cáncer, especialmente el orofaríngeo, que afecta la garganta, las amígdalas y la base de la lengua. El principal factor de riesgo es la infección persistente por VPH.

El Virus del Papiloma Humano pertenece a una familia de más de 200 tipos que infectan piel y mucosas. Algunos son de bajo riesgo y causan verrugas genitales, mientras que otros, como el VPH-16, son alto riesgo oncogénico, vinculados con cáncer de cuello uterino, pene, ano, vulva, vagina y garganta. La mayoría de las infecciones desaparecen de forma natural, pero cuando persisten pueden provocar cambios celulares con potencial cancerígeno.

El virus se transmite por contacto con mucosas o fluidos infectados, incluyendo el sexo oral. Microcortes o lesiones en la boca facilitan la entrada del virus. Datos de los CDC indican que un 10% de los hombres y un 3,6% de las mujeres presentan infección oral por VPH en algún momento de su vida.

Cómo reducir riesgos de contagios del Virus del Papiloma Humano (VPH)

