En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Shakira
Antonio De la Rúa
¿Confirmó con Shakira?

El verdadero motivo por el que terminaron Daniela Ramos y Antonio de la Rúa

Se supo la verdad: el motivo oculto detrás de la separación de Antonio de la Rúa con Daniela Ramos, la madre de sus dos hijos.

El verdadero motivo por el que terminaron Daniela Ramos y Antonio de la Rúa

Antonio de la Rúa siempre estuvo en la memoria de los argentinos: primero por su padre, Fernando de a Rúa, ex presidente, pero sobre todo por la relación que mantuvo durante años con Shakira. Al parecer, en los medios del corazón se habla de una reconciliación, ya que los vieron en varios de sus conciertos, más allá de que estén trabajando juntos.

Leé también Adivinanza: quién es el personaje entrañable que se esconde en las 3 pistas
Epígrafe: ¿Podés adivinar quién se esconde detrás de estas pistas?

En los últimos días, se conoció el verdadero motivo por el que Antonio de la Rúa terminó su historia de amor con la modelo y exreina de belleza colombiana Daniela Ramos, con quien formó una familia tras separarse de la cantante.

Los rumores de un supuesto acercamiento entre Antonio y Shakira encendieron la polémica en medios internacionales. Ambos coincidieron en un evento público y rápidamente las especulaciones sobre una reconciliación estallaron. Aunque allegados a las partes aseguraron que fue un encuentro cordial y profesional, la sombra de la cantante colombiana volvió a aparecer en la historia sentimental del empresario.

image

Pero, lejos de los flashes y de la intriga mediática, Daniela Ramos rompió el silencio y habló sobre lo que realmente ocurrió en su relación con Antonio.

Antonio de la Rúa y Daniela Ramos comenzaron su relación en 2012, apenas un año después de la ruptura más mediática del empresario con Shakira. Ella, Señorita Bogotá y participante de Miss Mundo 2009, tenía apenas 24 años cuando conoció a Antonio, 10 años mayor. Juntos construyeron una familia: en 2013 nació su hija Zulu y en 2016 llegó Mael.

image

Durante varios años, la pareja se mantuvo alejada de la prensa. Eligieron la discreción y evitaron el ruido mediático que había marcado la vida de Antonio en su relación con Shakira. Sin embargo, en 2018 decidieron poner fin a la relación.

En enero de 2025, Daniela Ramos decidió hablar por primera vez con detalle sobre su separación. En diálogo con La Red de Caracol Televisión, la colombiana explicó: “Quería ser mamá joven y en Antonio encontré el padre perfecto; no me arrepiento de nada, es un padrazo”.

La modelo destacó el rol de Antonio como padre, pero también reveló que la convivencia en Colombia resultó insostenible: “Yo no podía ser pareja de Antonio en Colombia, era muy difícil. Eso hizo que Antonio dejara de salir y yo estaba joven y quería salir, hacer lo que las parejas normales hacen”.

Ese choque de estilos de vida y la dificultad de llevar una vida normal en medio de la presión mediática fueron las claves de la ruptura. Lejos de escándalos o conflictos judiciales, la separación se dio en mutuo acuerdo. Daniela fue contundente al contar cómo manejan hoy su vínculo: “Estamos separados, pero la casa sigue siendo de la familia, y cuando quiero estar en la casa de la familia y Antonio también no pasa nada. Estamos interactuando todo el tiempo y mantenemos una excelente relación por los niños”.

Actualmente, Daniela vive en Berlín, donde estudia ingeniería de sonido, desarrolla su carrera como DJ y cría a sus hijos. Antonio, por su parte, divide su tiempo entre sus negocios y su rol de padre.

Si bien desde el entorno de Antonio se apuraron a negar cualquier reconciliación, la simple mención de Shakira basta para que el fantasma de ese romance vuelva a sacudir al empresario.

image

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Shakira Antonio De la Rúa
Notas relacionadas
Robert De Niro se luce en Netflix con esta película que obtuvo 10 nominaciones a los Premios Oscar
El polémico video del hijo de Diego Maradona que obligó a cerrar los comentarios
Lunares peligrosos: cuáles son y cómo reconocerlos a tiempo con un autoexamen

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar