El verdadero motivo por el que terminaron Daniela Ramos y Antonio de la Rúa

Antonio de la Rúa y Daniela Ramos comenzaron su relación en 2012, apenas un año después de la ruptura más mediática del empresario con Shakira. Ella, Señorita Bogotá y participante de Miss Mundo 2009, tenía apenas 24 años cuando conoció a Antonio, 10 años mayor. Juntos construyeron una familia: en 2013 nació su hija Zulu y en 2016 llegó Mael.

Durante varios años, la pareja se mantuvo alejada de la prensa. Eligieron la discreción y evitaron el ruido mediático que había marcado la vida de Antonio en su relación con Shakira. Sin embargo, en 2018 decidieron poner fin a la relación.

En enero de 2025, Daniela Ramos decidió hablar por primera vez con detalle sobre su separación. En diálogo con La Red de Caracol Televisión, la colombiana explicó: “Quería ser mamá joven y en Antonio encontré el padre perfecto; no me arrepiento de nada, es un padrazo”.

La modelo destacó el rol de Antonio como padre, pero también reveló que la convivencia en Colombia resultó insostenible: “Yo no podía ser pareja de Antonio en Colombia, era muy difícil. Eso hizo que Antonio dejara de salir y yo estaba joven y quería salir, hacer lo que las parejas normales hacen”.

Ese choque de estilos de vida y la dificultad de llevar una vida normal en medio de la presión mediática fueron las claves de la ruptura. Lejos de escándalos o conflictos judiciales, la separación se dio en mutuo acuerdo. Daniela fue contundente al contar cómo manejan hoy su vínculo: “Estamos separados, pero la casa sigue siendo de la familia, y cuando quiero estar en la casa de la familia y Antonio también no pasa nada. Estamos interactuando todo el tiempo y mantenemos una excelente relación por los niños”.

Actualmente, Daniela vive en Berlín, donde estudia ingeniería de sonido, desarrolla su carrera como DJ y cría a sus hijos. Antonio, por su parte, divide su tiempo entre sus negocios y su rol de padre.

Si bien desde el entorno de Antonio se apuraron a negar cualquier reconciliación, la simple mención de Shakira basta para que el fantasma de ese romance vuelva a sacudir al empresario.