Diego Junior
De ternura a escándalo

El polémico video del hijo de Diego Maradona que obligó a cerrar los comentarios

El polémico e incómodo video del Diego Jr Maradona con su hijo que generó ola de cometarios negativos y lo obligó a cerrar los comentarios en las redes. Miralo.

Una nueva polémica envuelve al apellido Maradona, esta vez protagonizada por Diego Maradona Junior, hijo del inolvidable ídolo del fútbol. El joven, que reside en Italia junto a su familia, compartió en sus redes sociales un video con su hijo que rápidamente encendió las redes sociales y despertó un fuerte debate.

En la grabación se lo ve jugando en la cama con el niño, haciéndole mimos y dándole besos, en una escena que para algunos resultó tierna y familiar. Sin embargo, no todos lo percibieron de la misma manera. Muchos usuarios manifestaron sentirse incómodos con la forma en que Diego Jr. interactuaba con el pequeño, al punto de cuestionar si era apropiado.

Las críticas no tardaron en multiplicarse y obligaron al hijo de Maradona a cerrar los comentarios de la publicación tras la avalancha de reacciones negativas.

El video fue tomado por un presentador de contenido en redes, quien decidió exponerlo y plantear la discusión de manera abierta: “Gente que tiene hijos, por favor, que me diga qué opina de este video que subió Diego Maradona Junior. Tuvo que cerrar los comentarios por las críticas que estaba recibiendo. A mí me dio una sensación muy extraña”, expresó.

Lejos de aplacarse, la polémica creció aún más cuando varios usuarios sumaron su voz: “Me van a decir que soy un mal pensado, pero a mí me dio unas vibras horribles”, agregó el presentador, reflejando la inquietud de muchos internautas.

En el video Diego Jr. le habla con ternura a su hijo, explicándole cómo le hará mimos: “Así que, cuando al pequeño siempre le gusta, te doy una mano aquí, una mano aquí. Un beso aquí. Un beso aquí es un beso aquí. Luego decido por dónde empezar, lo de siempre aquí. Aquí. A ver. Yo elijo.”

Las palabras, sumadas a la cercanía física, fueron interpretadas de manera muy distinta según el espectador. Para algunos se trata de un simple gesto de cariño paternal. Para otros, el tono de la escena genera incomodidad y desconfianza. La lluvia de mensajes fue inmediata y, el hijo del astro del fútbol argentino, se vio obligado a retirar los mensajes de la publicación.

