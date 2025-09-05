El polémico video del hijo de Diego Maradona que obligó a cerrar los comentarios

Lejos de aplacarse, la polémica creció aún más cuando varios usuarios sumaron su voz: “Me van a decir que soy un mal pensado, pero a mí me dio unas vibras horribles”, agregó el presentador, reflejando la inquietud de muchos internautas.

En el video Diego Jr. le habla con ternura a su hijo, explicándole cómo le hará mimos: “Así que, cuando al pequeño siempre le gusta, te doy una mano aquí, una mano aquí. Un beso aquí. Un beso aquí es un beso aquí. Luego decido por dónde empezar, lo de siempre aquí. Aquí. A ver. Yo elijo.”

Las palabras, sumadas a la cercanía física, fueron interpretadas de manera muy distinta según el espectador. Para algunos se trata de un simple gesto de cariño paternal. Para otros, el tono de la escena genera incomodidad y desconfianza. La lluvia de mensajes fue inmediata y, el hijo del astro del fútbol argentino, se vio obligado a retirar los mensajes de la publicación.