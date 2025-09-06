La China Suárez y Mauro Icardi planean una fiesta secreta en Argentina: el explosivo motivo

Frente a esto, los integrantes de DDM relacionaron la información de Guido Záffora con una llamativa adquisición que la pareja hizo tiempo atrás en Estados Unidos. “¿Se acuerdan que se compraron los anillos en Miami?“, señalaron atando cabos y entendiendo así que si bien por el momento no pueden casarse legalmente, lo que sí harán será oficializar su unión frente a sus amigos más íntimos y sus familiares.

Así las cosas, ahora el gran enigma es saber si Icardi invitará a su familia que vive en Rosario y con quienes mantiene una relación distante, al menos públicamente.

China Suárez y Mauro Icardi 1

De qué trabaja la China Suárez en Turquía

Aunque Eugenia China Suárez ya está instalada en Estambul junto a Mauro Icardi, su nombre sigue dando que hablar en Argentina. Entre rumores de compromisos laborales cancelados y críticas por haber dejado todo de un día para el otro, ahora salió a la luz cuál sería el verdadero motivo de su estadía en Turquía.

En DDM (América TV), el periodista Martín Candalaft sorprendió al revelar a qué se dedica actualmente la actriz: “Me contaron, no sé si se sabía, que la China tiene un trabajo en Turquía. Trabaja de relaciones públicas para una marca de cosmética”, aseguró.

Según detalló, no es la primera vez que Suárez se vincula con el rubro: “Ya en el viaje anterior había hecho un evento para una marca. Me dijeron que trabajaba de relaciones públicas”.

El periodista también explicó la delicada situación laboral de la actriz en Argentina, donde desde noviembre pasado no tendría contratos vigentes con ninguna marca nacional: “Estaban preocupados porque acá no tiene trabajo. Cada vez que promocionaba un producto, la cantidad de comentarios negativos superaba a los positivos. Por eso se le cayeron todos los acuerdos”.

Frente a ese escenario, la ex Casi Ángeles habría decidido apostar al exterior, no solo con su nueva faceta como embajadora de belleza en Turquía, sino también evaluando otros proyectos: “Está cerrando un contrato para una telenovela en Turquía y viendo algo en España”, agregó Candalaft.

De esta manera, la China Suárez estaría buscando reinventarse profesionalmente lejos de la Argentina, mientras su vínculo con Mauro Icardi la mantiene en el centro de la escena mediática, al tiempo que a pesar de la poca fe que se le tenía a la pareja ellos vienen demostrando que el noviazgo es real y cada día se consolida más.