Guillermo Francella
Netflix
CINE NACIONAL

Guillermo Francella arrasa en Netflix con la comedia romántica más vista en el ranking de películas

La película más vista de Guillermo Francella en Argentina no fue "Homo Argentum", sino una comedia romántica que conquistó al público en Netflix.

Guillermo Francella es un ícono del cine y la televisión argentina. Aunque volvió a ser tendencia gracias a "Homo Argentum", lo cierto es que la película más vista de su carrera en Argentina está en Netflix. Se trata de "Un día en el paraíso", una comedia romántica con tintes de drama que se estrenó en 2003 y que, aún hoy, continúa siendo recordada como uno de los grandes fenómenos del cine nacional.

Guillermo Francella arrasa en Netflix con la comedia argentina que está entre las películas más vistas.

Cuando en julio de 2003 llegó a los cines Un día en el paraíso, pocos imaginaron que se transformaría en la película argentina más vista de ese año. Dirigida por Juan Bautista Stagnaro y protagonizada por Guillermo Francella y Araceli González, el film logró una conexión inmediata con el público.

De qué trata "Un día en el paraíso" en Netflix

La trama sigue a Reynaldo, un dibujante y pintor frustrado que sobrevive como fotógrafo de revistas y con trabajos esporádicos. Su vida cambia cuando conoce a Tati, una joven mendocina que llega a Buenos Aires en busca de oportunidades como modelo y actriz. El romance entre ambos, lleno de pasión pero atravesado por desencuentros, se convierte en el corazón de la historia.

Un día en el paraíso Netflix 1

Con una mezcla equilibrada de humor, drama ligero y romanticismo, la película conquistó a un público diverso. Familias enteras acudieron a verla al cine, y pronto se consolidó como un verdadero fenómeno de taquilla.

Guillermo Francella arrasa en Netflix

Uno de los factores que explican el éxito de la película fue la versatilidad de Guillermo Francella. Hasta entonces, el actor ya era reconocido por su talento cómico, pero en Un día en el paraíso mostró una faceta más íntima y emocional que sorprendió a quienes lo habían encasillado únicamente en la comedia televisiva.

Un día en el paraíso Netflix 2

Aunque muchos lo asocian hoy con roles más complejos, como el de El encargado o su rol protagónico en Homo Argentum, el recorrido de Guillermo Francella demuestra una versatilidad que pocos actores logran mantener a lo largo de los años.

El contraste entre un hombre en crisis personal y profesional, y la frescura de una mujer joven que busca abrirse camino, permitió que Francella desplegara un registro actoral más amplio. Esa combinación generó cercanía y empatía con el espectador.

Un día en el paraíso Netflix 3

Araceli González brilla en la comedia romántica

La química entre Francella y Araceli González fue otro de los motores de la película. Araceli interpretó a Tati, una joven llena de ilusiones que se enfrenta a la dureza de la gran ciudad. Su frescura y carisma lograron equilibrar la carga emocional del personaje de Francella, generando escenas memorables que aún hoy muchos recuerdan.

El dúo se convirtió en uno de los más comentados de ese año, y su trabajo conjunto fue decisivo para que la película alcanzara niveles históricos de espectadores.

Un día en el paraíso Netflix 5

Dónde ver la película "Un día en el paraíso"

Hoy, más de dos décadas después de su estreno, Un día en el paraíso continúa siendo recordada como la película que consolidó a Guillermo Francella en el cine argentino. Actualmente disponible en Netflix, ha encontrado una nueva audiencia entre jóvenes que no pudieron verla en salas en 2003, pero que se acercan a la filmografía del actor a partir de sus trabajos recientes.

Esa permanencia en el tiempo es una muestra clara de la vigencia del cine popular argentino y de la capacidad de Francella para reinventarse y seguir sorprendiendo al público.

Un día en el paraíso Netflix 4

Por qué ver "Un día en el paraíso" en Netflix

El mayor mérito de Un día en el paraíso fue haber demostrado que una historia sencilla, con personajes cercanos y conflictos cotidianos, podía convertirse en un éxito masivo. En un contexto donde el cine argentino atravesaba desafíos económicos y de producción, esta película logró atraer multitudes a las salas y consolidar la confianza en las producciones locales.

El film marcó un punto de inflexión en la carrera de Francella, que a partir de allí quedó definitivamente instalado como una de las figuras más influyentes del cine argentino contemporáneo.

El elenco de "Un día en el paraíso" con Francella

  • Guillermo Francella
  • Araceli González
  • Javier Lombardo
  • Margara Alonso
  • Martín Seefeld
  • Claudia Fontán
  • Graciela Tenenbaum
  • Silvina Bosco
  • Marcos Woinsky

Tráiler de la película "Un día en el paraíso"

