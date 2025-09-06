El sorpresivo pedido de Maxi López después de que usaran su imagen sin permiso: "Una buena cantidad..."

“Desde Gianni’s queremos pedir disculpas públicas al Sr. Maximiliano Gastón López por la publicación realizada el día 13 de julio, en la que se utilizó su imagen sin autorización y en un contexto fuera de lugar. Reconocemos nuestro error, asumimos la responsabilidad y nos comprometemos a que no vuelva a repetirse”, expresó el restó a través de un comunicado en su feed de Instagram.

WhatsApp Image 2025-09-06 at 11.50.53

Si bien lo más probable es que esta situación se haya hablado previamente en privado, el restaurant optó por hacerlo de manera pública tras eliminar la imagen en cuestión.

Así las cosas, Maxi López no dudó en compartir aquella publicación en sus Instagram Stories donde cuenta con más de 10 millones de seguidores. “Acepto las disculpas”, escribió el ex jugador de River Plate y a continuación dejó plasmado un contundente pedido que deja al descubierto su costado más empático y solidario.

“Estoy seguro de que cuando vaya para la Argentina van a preparar una buena cantidad de comida para salir juntos, a repartir y donar a todos aquellos que lo necesitan”, expresó dejando en claro cuál es su condición para aceptar totalmente el pedido de disculpas, sin accionar legalmente contra el local gastronómico.

Si bien no se sabe exactamente cuándo vendrá a Argentina, donde viven sus tres hijos -Valentino, Constantino y Benedicto-, lo más probable es que el ex de Wanda Nara pise suelo nacional en los próximos días dado que las grabaciones de MasterChef Celebrity en las que participará deberían estar comenzando a mediados de este mes de septiembre.

De esta manera, lo más probable es que en las próximas semanas sea el mismísimo Maxi López quien difunda la acción solidaria que solicitó al restaurant a modo de compensación por haber usado su imagen en una publicidad sin que él estuviese en conocimiento y, por supuesto, sin haber cobrado un peso.

Maxi López - MasterChef Celebrity

Qué le prometió Wanda Nara a Maxi López para que acepte participar en MasterChef Celebrity

La nueva temporada de MasterChef Celebrity llegará a la pantalla de Telefe en octubre, pero los rumores sobre el casting de participantes que recientemente fueron confirmados, empezaron a circular un par de semanas atrás. Y el nombre de Maxi López apareció entre los nombres más resonantes desde el comienzo.

Así, ante de que se confirmase su participación donde compartirá el set televisivo nada menos que con su exesposa y madre de sus tres hijos, Wanda Nara, se supo cómo fue que se negoció su desembarco en el reality gastronómico.

En Bondi Live, Santiago Riva Roy reveló cómo se habría gestado esta sorprendente incorporación: “Maxi López va a MasterChef. Wanda lo terminó de convencer y en estos días Nicolás Payarola está analizando los montos y detalles de cómo será su participación”, explicó entonces el periodista.

Embed

La noticia llamó la atención porque el exfutbolista está radicado en Europa, donde además espera la llegada de su segundo hijo junto a Daniela Christiansson. Sin embargo, el interés de la producción y la insistencia de Wanda habrían sido decisivos para que aceptara sumarse al reality culinario.

Desde Telefe, en tanto, se entusiasman con su desembarco en el programa: “En el canal están muy emocionados. No querían que esto se supiera todavía”, contaron desde el mismo ciclo de streaming, alimentando aún más la expectativa por lo que sin duda será una de las grandes figuras del certamen.