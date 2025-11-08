En vivo Radio La Red
Leo Sbaraglia
Netflix
SERIES

Leonardo Sbaraglia y Netflix tienen la miniserie del año: tan solo 3 episodios para maratonear

Esta serie corta de Netflix con Leonardo Sbaraglia combina poder, drama y paisajes del norte argentino en una historia que no da respiro.

Leonardo Sbaraglia y Netflix tienen la miniserie del año con tan solo 3 episodios para maratonear. (Foto: Archivo)

Las maldiciones llegó a Netflix y en cuestión de horas se transformó en un verdadero fenómeno. Desde su estreno, la serie corta despertó un gran interés por su potente narrativa, su elenco encabezado por Leonardo Sbaraglia y su imponente ambientación en los paisajes jujeños.

Dirigida por Daniel Burman y basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro, esta miniserie argentina mezcla el suspenso político con un drama familiar cargado de tensión. En menos de dos horas, logra condensar una historia atrapante que pone a prueba los límites del poder, la ambición y los lazos de sangre.

El resultado es una obra que combina la calidad cinematográfica con la intensidad emocional, un sello característico del universo de Piñeiro.

De qué trata Las maldiciones en Netflix

La trama de Las maldiciones se centra en Fernando Rovira (interpretado por Leonardo Sbaraglia), un gobernador de una provincia del norte argentino que enfrenta el momento más decisivo de su carrera política. Su futuro depende de la aprobación de una ley clave sobre la explotación del litio, un recurso natural que promete cambiar el destino económico de la región, pero que también despierta intereses ocultos y conflictos éticos.

Rovira es un hombre ambicioso, dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantener el poder. Sin embargo, su mundo se desmorona cuando su hija Zoe (interpretada por Francesca Varela, en su debut actoral) es secuestrada por alguien de su entorno más cercano. Ese hecho marca un antes y un después: el político implacable se ve obligado a enfrentarse al padre desesperado que hay en él.

Entre traiciones, secretos y dilemas morales, Las maldiciones plantea una pregunta universal: ¿hasta dónde puede llegar alguien para conservar el poder cuando lo que más ama está en peligro?

Leonardo Sbaraglia brilla en Las maldiciones

El protagonista de Las maldiciones no necesita presentación. Leonardo Sbaraglia, uno de los actores argentinos más reconocidos internacionalmente, regresa al formato de miniserie tras varios años enfocado en proyectos de cine y teatro.

Su interpretación de Fernando Rovira es intensa y contenida a la vez: un hombre poderoso, pero atrapado por sus propias decisiones. Sbaraglia construye un personaje lleno de matices, capaz de despertar empatía y repulsión al mismo tiempo.

Daniel Burman y Claudia Piñeiro: un tándem de alto vuelo

El encuentro entre Daniel Burman, uno de los realizadores más sólidos del cine argentino, y Claudia Piñeiro, referente de la literatura contemporánea, da como resultado una propuesta de gran profundidad narrativa.

Burman, conocido por títulos como El abrazo partido, Transmitzvah y El rey del Once, aporta su mirada humanista y su manejo del drama íntimo. Piñeiro, autora de Las viudas de los jueves, Catedrales y Elena sabe, aporta la tensión social y política que caracteriza su obra. El resultado es una miniserie que equilibra emoción, crítica social y belleza visual, sin perder ritmo ni tensión.

Cuántos capítulos tiene Las maldiciones, la serie

Con una duración total de tres episodios, la miniserie demuestra que no hacen falta largos episodios para construir una historia poderosa. Dividida en capítulos breves, logra mantener la atención del espectador con un ritmo sostenido y giros narrativos precisos.

Cada episodio profundiza en un aspecto distinto del conflicto: el poder, la familia, la traición y la redención. El formato compacto potencia el suspenso y evita los tiempos muertos, algo que muchos usuarios de Netflix destacan como una de sus mayores virtudes.

El fenómeno de Las maldiciones en Netflix

Desde su estreno, Las maldiciones figura entre los contenidos más vistos en la plataforma, tanto en Argentina como en otros países de habla hispana. Su éxito demuestra el creciente interés por las producciones latinoamericanas de calidad internacional.

El equilibrio entre thriller político y drama humano la convierte en una historia universal. Temas como la corrupción, el poder y los dilemas éticos trascienden fronteras y resuenan en audiencias de todo el mundo.

Netflix apostó fuerte por esta producción y los resultados confirman que la combinación de talento local, paisajes impactantes y narrativa sólida es una fórmula ganadora.

Tráiler de Las maldiciones en Netflix

