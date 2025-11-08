Maxi López incineró a Wanda Nara con un dato íntimo de los comienzos de su relación y dejó a todos en shock

Lo cierto es que López dejó en claro que la mayor Wanda Nara no siempre fue la diva que todos conocen actualmente después de que ella confesase que aquella historia, para ella, fue la de la Cenicienta. “¿Te acordás cuándo llegaste a Rusia? Zapatillas y valija rota. Me pregunté de dónde vino, vino de Kabul. Yo la recibí con flores, y ella era de Kabul... adentro. Empezamos a recorrer un par de locales porque tenía una princesa cascoteada en ese momento. ¡Mirá ahora!“, disparó picantísimo, mientras ella lo miraba atónita y sin poder retrucarle nada sencillamente porque estaba contando la verdad.

Fue allí que al cabo de unos segundos, Wanda Nara atinó a responder entre risas y toda colorada de vergüenza: ”Soy una princesa que se construyó su propio castillo", mientras que Maxi remató más picante todavía: "Penele una S... Castillos".

Maxi López y Wanda Nara - captura Ferné con Grego

Cómo fue el momento en que Wanda Nara le confesó a Maxi López su romance con Mauro Icardi hace más de una década

En esa misma charla, Wanda Nara recordó cómo fue el inicio de su romance con Mauro Icardi y de qué manera enfrentó el tema con su exmarido, Maxi López. “Cuando muchos hablan de ‘la icardiada’ o no ‘icardiada’, la realidad es que él fue el primero en saberlo. Fui yo quien lo llamó, le conté todo, le expliqué los motivos y lo que estaba pasando. Después, claro, uno puede aceptarlo o enojarse; hubo discusiones, temas con las casas, miles de cosas. Pero siempre fui directa y sincera con él. Hasta acá llegamos”, expresó.

Más adelante, la empresaria sorprendió al referirse con afecto a la actual familia de su ex: “La verdad es que hoy estoy recontenta por su mujer, por sus hijos”. Y Maxi, lejos de cualquier rencor, respondió en el mismo tono conciliador: “Yo acompaño a los tuyos también, comemos juntos. Parece que hoy la felicidad pasa por otro lado”.

A lo largo de los años, la historia entre ellos dio un giro inesperado. Su separación en 2013 fue uno de los escándalos mediáticos más recordados, marcada por rumores de traición y por el inicio de la relación de Wanda con Icardi, quien en ese entonces era íntimo amigo del exfutbolista. Aquella ruptura derivó en una extensa disputa legal y mediática que los mantuvo enfrentados durante mucho tiempo.

Sin embargo, el paso de los años y la madurez lograron lo que parecía imposible: que el vínculo se recompusiera. Las tensiones, especialmente las económicas, quedaron atrás y ambos decidieron priorizar la estabilidad y el bienestar de sus hijos.

Hoy, la relación entre Wanda Nara y Maxi López dista mucho de aquella etapa de enfrentamientos. Se muestran en buenos términos, con un trato amable y respetuoso, demostrando que, pese a las heridas del pasado, lograron construir una relación basada en la armonía y en la familia que los une.