Javier Milei participó de la asunción de presidente de Bolivia Rodrigo Paz Pereira. 

Javier Milei fue el primero en ser mencionado

Durante la ceremonia, el presidente argentino fue el primero en ser mencionado y agradecido por el vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, en el discurso de apertura. Una vez ubicado en el palco junto a otros mandatarios regionales, protagonizó encuentros de distinto tono: con el uruguayo Yamandú Orsi se mostró cordial y sonriente, con el paraguayo Santiago Peña intercambió un saludo efusivo y una breve conversación, mientras que con el chileno Gabriel Boric el gesto fue notablemente frío, ya que este no se levantó de su asiento y apenas extendió la mano.

En contraste, Milei cerró la ronda de saludos con un fuerte abrazo al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en una imagen que rápidamente comenzó a circular en redes.

El presidente fue ovacionado en el congreso boliviano.

El cronograma de la jornada Rodrigo Paz

Según el cronograma establecido, el presidente Rodrigo Paz estará presente en la transición de mando militar en la Plaza Murillo. Luego habrá un momento en el que, junto al vicepresidente, saludará a la gente en la mencionada plaza.

Hacia la tarde, se dará la bendición de Monseñor Jesús Juárez a los nuevos mandatarios en la Catedral, se realizará la entrega del bastión de mando policial en la Plaza Murillo y habrá unas palabras de bienvenida de Paz hacia los invitados de honor. Luego, será el turno de las fotos protocolares con los jefes de Estado extranjeros y un almuerzo oficial.

Embed El Presidente Javier Milei participa de la entrega del bastón de mando y la asunción del Presidente-Electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, en la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional, en La Paz. pic.twitter.com/80hpRap3nY — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 8, 2025

Por último, se espera un saludo del presidente y del vicepresidente desde el balcón del Palacio Quemado.