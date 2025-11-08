Javier Milei participó de la asunción de presidente de Bolivia Rodrigo Paz Pereira
El presidente fue ovacionado en el congreso boliviano y acaparó la atención de los legisladores en la asunción de Paz. El mandatario argentino venía de su gira por EEUU.
El presidente Javier Milei volvió a ser protagonista en el plano internacional tras participar de la asunción del nuevo mandatario boliviano, Rodrigo Paz Pereira, en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, el líder libertario fue recibido con una ovación y una multitud de legisladores que se acercaron para sacarse selfies.
La presencia del mandatario argentino había sido confirmada oficialmente por Casa Rosada, que informó: “El Presidente Javier Milei participa de la entrega del bastón de mando y la asunción del Presidente Electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira”.
Desde su ingreso al recinto, Milei se convirtió en el centro de atención del acto, generando un inusual entusiasmo entre los diputados bolivianos, que lo rodearon para fotografiarse con él, convirtiéndolo en el único jefe de Estado en recibir tal nivel de admiración. Esta nueva línea política con el vecino país puede sumar nuevos consensos en la región.
El director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia, Santiago Oría, registró el momento y compartió imágenes bajo el título “Furor por Javier Milei en el Parlamento Boliviano”, donde destacó que “legisladores y autoridades se desesperaban por una foto con el líder argentino”. La escena generó que Milei demore su llegada al palco presidencial por la cantidad de pedidos de fotos y saludos.
Javier Milei fue el primero en ser mencionado
Durante la ceremonia, el presidente argentino fue el primero en ser mencionado y agradecido por el vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, en el discurso de apertura. Una vez ubicado en el palco junto a otros mandatarios regionales, protagonizó encuentros de distinto tono: con el uruguayo Yamandú Orsi se mostró cordial y sonriente, con el paraguayo Santiago Peña intercambió un saludo efusivo y una breve conversación, mientras que con el chileno Gabriel Boric el gesto fue notablemente frío, ya que este no se levantó de su asiento y apenas extendió la mano.
En contraste, Milei cerró la ronda de saludos con un fuerte abrazo al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en una imagen que rápidamente comenzó a circular en redes.
El cronograma de la jornada Rodrigo Paz
Según el cronograma establecido, el presidente Rodrigo Paz estará presente en la transición de mando militar en la Plaza Murillo. Luego habrá un momento en el que, junto al vicepresidente, saludará a la gente en la mencionada plaza.
Hacia la tarde, se dará la bendición de Monseñor Jesús Juárez a los nuevos mandatarios en la Catedral, se realizará la entrega del bastión de mando policial en la Plaza Murillo y habrá unas palabras de bienvenida de Paz hacia los invitados de honor. Luego, será el turno de las fotos protocolares con los jefes de Estado extranjeros y un almuerzo oficial.
