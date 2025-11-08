Netflix: Juan José Campanella se luce con su mejor película y todos están volviendo a verla
Dirigida por Juan José Campanella, esta película argentina se despide del catálogo de Netflix en diciembre y esta es la oportunidad perfecta para disfrutarla.
Para quienes eligen quedarse en casa con la familia, Netflix ofrece una última oportunidad para ver "Metegol", la película argentina que conquistó a grandes y chicos hace más de una década. Dirigida por Juan José Campanella, el mismo realizador detrás de El secreto de sus ojos, Metegol fue un éxito rotundo en cines y marcó un antes y un después en la animación nacional.
Sin embargo, Netflix anunció que la retirará pronto de su catálogo (disponible hasta el 3 de diciembre), lo que despertó nostalgia y sorpresa entre los usuarios que la tenían en su lista de favoritas.
Estrenada en 2013, esta historia animada no solo encantó al público argentino, sino que también logró reconocimiento internacional. A lo largo de los años, se transformó en un verdadero clásico para toda la familia, con una narrativa que combina humor, valores y emoción.
De qué trata "Metegol", la película que se despide de Netflix
La trama gira en torno a Amadeo, un joven de pueblo sencillo y apasionado por el metegol. Trabaja en un bar donde también conoció a Laura, su primer amor, y donde pasaba horas compitiendo con sus amigos frente a una mesa que tenía sus propios héroes: los muñecos que él mismo había pintado a mano.
Todo cambia cuando aparece Ezequiel, un rival arrogante que jura vengarse después de perder una partida humillante frente a Amadeo. Con los años, ese niño se convierte en “El Grosso”, una estrella de fútbol profesional que regresa con la intención de borrar del mapa su pasado, destruir el bar y vengarse de quien le quitó el orgullo.
Lo que parecía un enfrentamiento entre dos viejos conocidos se transforma en una aventura épica cuando, por obra del destino, uno de los muñecos del metegol cobra vida. Ese jugador, llamado Capi, convence a Amadeo de iniciar una misión para reunir al resto del equipo y salvar a Laura, secuestrada por el despiadado El Grosso.
La visión de Juan José Campanella en "Metegol"
Juan José Campanella, conocido por su impecable narrativa visual, se inspiró libremente en el cuento Memorias de un wing derecho de Roberto Fontanarrosa. La película combina el humor característico del autor rosarino con la sensibilidad del director de El hijo de la novia.
El film fue producido por 100 Bares Producciones, en coproducción con empresas de España y Reino Unido. Su desarrollo implicó más de cinco años de trabajo y una inversión inédita en animación en el país.
A más de diez años de su estreno, Metegol sigue siendo una de las producciones animadas más ambiciosas de América Latina, y continúa inspirando a nuevas generaciones de cineastas.
Cuándo dejará de estar disponible "Metegol" en Netflix
Netflix reveló la fecha exacta en la que Metegol abandonará su catálogo, que será a partir del próximo 3 de diciembre. Por eso, los fanáticos del cine argentino tienen pocos días para disfrutarla antes de que desaparezca del servicio.
La noticia sorprendió a muchos usuarios que descubrieron el film en la plataforma y lo convirtieron en uno de los contenidos familiares más vistos del mes. En redes sociales, varios expresaron su descontento por la decisión.
Por qué ver "Metegol" antes de que se vaya de Netflix
Más allá de su animación y su humor, Metegol ofrece una enseñanza profunda sobre el valor del esfuerzo, la amistad y la imaginación. Es una película que emociona tanto a los niños como a los adultos, y que deja una sensación de esperanza incluso después de los créditos finales.
Verla antes de su retiro de Netflix no solo es una buena excusa para revivir un clásico del cine argentino, sino también una oportunidad para compartir en familia una historia llena de emoción y corazón.
Si aún no la viste, o querés volver a disfrutarla, este fin de semana es el momento ideal para darle play y dejarse llevar por la magia del metegol que cobra vida.