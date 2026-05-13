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Pánico en Turquía: agredieron a un histórico jugador de Uruguay y el atacante fue detenido

El futbolista fue abordado por un individuo mientras paseaba por un exclusivo barrio de Estambul. El agresor, que ya tenía antecedentes y restricciones legales contra el futbolista, fue capturado.

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Pánico en Turquía: agredieron a un histórico jugador de Uruguay y el atacante fue detenido

El fútbol turco se vio sacudido por un episodio de violencia extradeportiva que tuvo como víctima a una de sus máximas figuras. Lucas Torreira fue protagonista de un incidente violento en un centro comercial de Estambul, específicamente en el barrio de Kasimpasa. El mediocampista uruguayo se encontraba paseando junto a su familia cuando un individuo lo abordó frente a una cafetería, propinándole un golpe en el rostro que encendió las alarmas de los presentes y de las autoridades locales.

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El agresor fue identificado por la policía como Y.Y., un hombre de 32 años que, según informes de medios turcos y la sección Ovación de Uruguay, aprovechó el momento en que el jugador accedía a tomarse una fotografía con un hincha para acercarse, insultarlo y atacarlo físicamente. Tras el golpe, el individuo intentó escapar del sitio en un taxi, pero fue interceptado y detenido por efectivos policiales del distrito de Beyoglu.

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Cuál es el estado de salud de Lucas Torreira tras la agresión

Afortunadamente, las consecuencias físicas para el futbolista no revistieron gravedad extrema. De acuerdo con los informes médicos difundidos por la prensa local, Lucas Torreira sufrió un enrojecimiento y una leve hinchazón entre la ceja y el ojo izquierdos, lesiones que fueron catalogadas como leves.

El entorno del jugador emitió un comunicado para llevar tranquilidad a los fanáticos: “Afortunadamente, Lucas se encuentra bien y fuera de peligro”, señalaron, agradeciendo además la rapidez con la que actuaron las fuerzas de seguridad y el equipo de protección del centro comercial. El propio futbolista ya formalizó la denuncia correspondiente, mientras el atacante permanece bajo custodia judicial.

Quién es el hombre que atacó a Lucas Torreira en Turquía

La investigación reveló un trasfondo inquietante detrás del ataque. Las autoridades confirmaron que el atacante tenía antecedentes por “lesiones intencionadas” y una orden de alejamiento previa hacia el propio futbolista. Este dato indica que el suceso no fue un hecho al azar, sino que existían amenazas previas y una restricción de acercamiento vigente que el agresor violó deliberadamente.

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El grupo que represta al futbolista publicó una imagen del agresor

Durante el altercado, el equipo de seguridad y el conductor personal de Torreira intervinieron para contener al sujeto. Un video difundido por LeMarca Sports mostró parte del forcejeo en el que el agresor fue contenido por el entorno del jugador antes de huir hacia la vía pública, donde finalmente fue arrestado. Ahora, el detenido enfrenta cargos agravados por reincidencia y por el incumplimiento de la orden judicial.

Cómo es el presente de Lucas Torreira en el Galatasaray

Este lamentable episodio ocurre en medio de un presente deportivo inmejorable para el uruguayo. Desde su llegada a Estambul en agosto de 2022, Torreira se ha consolidado como el eje táctico inamovible del mediocampo del Galatasaray. Su palmarés en el club es impactante: ha acumulado cuatro títulos consecutivos de la Süper Lig (2023, 2024, 2025 y 2026).

A lo largo de su ciclo en Turquía, el "charrúa" ha disputado más de 135 partidos oficiales, aportando no solo equilibrio defensivo sino también una cuota goleadora en evolución, con 10 anotaciones y 14 asistencias. Su jerarquía, revalidada previamente en el Arsenal y el Atlético de Madrid, lo mantiene como uno de los mediocampistas más consistentes del fútbol contemporáneo.

¿Estará Lucas Torreira en el Mundial 2026 con la Selección de Uruguay?

Con 40 apariciones oficiales con la camiseta de La Celeste y participaciones en los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, el futuro internacional de Torreira es un tema de debate constante. Dado su gran nivel en el fútbol turco, la expectativa gira en torno a si el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa terminará incluyéndolo en el plantel definitivo para la próxima cita mundialista.

Por lo pronto, el círculo íntimo del jugador insiste en que el incidente en el shopping fue un hecho aislado y que Torreira no corre riesgo alguno, permitiéndole enfocarse nuevamente en el cierre de la temporada y en sus aspiraciones con la selección nacional.

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