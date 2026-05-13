El polémico gesto de Agustín Bernasconi tras enfrentar los rumores de romance con Wanda Nara

En medio de los rumores cada vez más fuertes de separación de Wanda Nara y Martín Migueles, en el programa SQP (América Tv) dieron el nombre de Agustín Bernasconi como el supuesto tercero en discordia.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Tras romper el silencio desde las redes sociales y aclarar las versiones sobre Wanda Nara, un asombroso gesto de Agustín Bernasconi llamó la atención de todos.
En medio de los rumores cada vez más fuertes de separación de Wanda Nara y Martín Migueles, en el programa SQP (América Tv) dieron el nombre de Agustín Bernasconi como el supuesto tercero en discordia.
"Wanda se está empom... desde que está en Uruguay a Agustín Bernasconi y ahí empezaron los quilombos con Migueles", afirmó el martes Yanina Latorre.
Y luego la conductora aportó más datos: "Wanda dice que nunca lo había empom... antes. A mí me dicen que quedó esa calentura de las fotitos hot y mensajitos. Parece que hay muchas escenas de sexo en la película y ambos se calentaron y después de la escena se fueron".
Lo cierto es que a los pocos minutos, el propio Agustín Bernasconi rompió el silencio desde su cuenta en X y decidió aclarar que nada tiene que ver en lo sentimental con Wanda.
"Hola. No suelo hacer este tipo de cosas, pero quiero aclarar que no estoy en ningún romance con nadie ni en nada de lo que dicen en algunos programas. Estoy en Uruguay grabando una película y nada más", escribió el actor y cantante en su cuenta de X.
Y luego agregó comentando un video de Latorre hablando del tema: "¡Esto es mentira! Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso".
Sin embargo, un llamativo gesto del propio Agustín Bernasconi tras esas picantes aclaraciones negando el romance llamó la atención entre los usuarios ya que a los pocos minutos optó por borrar esos mensajes.
"¿Lo mandaron a borrar el comentario?", fueron algunos de los interrogantes que se plantearon los usuarios ante la curiosa acción virtual del actor en medio de los rumores de romance con su compañera en la comedia romántica ¿Querés ser mi hijo?.
Trascendieron imágenes recientes que ponen en duda la versión de separación de la conductora Wanda Nara y el empresario Martín Migueles.
Las imágenes se conocieron en el ciclo La Posta del espectáculo y el periodista Gustavo Méndez adelantó al respecto: “Tenemos la imagen. Esto destierra totalmente la farsa de que Wanda Nara está separada de Martín Migueles”.
El abogado Martín Leiro, invitado al programa de streaming, fue el encargado de aportar más datos sobre esas fotos que abren aún más interrogantes sobre si Wanda y Migueles están o no separados.
“Yo soy de Zona Norte y estaba hablando con un colega el tema de Piccirillo, Migueles y Payarola, porque en Zona Norte se habla mucho de en los pasillos de Tribunales de este tema”, comenzó Leiro.
“Entonces me dicen ‘Yo voy a comprar a un supermercado en Nordelta y los veo siempre a Migueles con su hija y con las dos nenas de Wanda’", continuó.
Y remarcó: "Esto fue hace un par de semanas atrás y este fin de semana me dice ‘Martín, estoy en el supermercado a Migueles y su nena con las hijas de Wanda, las tres vestidas igual’”.
"Migueles estaría con las dos nenas de Wanda y con su hija haciendo las compras, esto fue el sábado o el domingo, aparentemente venían de un evento porque las tres nenas están vestidas igual, me recalcó eso", cerró.