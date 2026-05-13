El polémico gesto de Agustín Bernasconi tras enfrentar los rumores de romance con Wanda Nara

Embed

"Hola. No suelo hacer este tipo de cosas, pero quiero aclarar que no estoy en ningún romance con nadie ni en nada de lo que dicen en algunos programas. Estoy en Uruguay grabando una película y nada más", escribió el actor y cantante en su cuenta de X.

Y luego agregó comentando un video de Latorre hablando del tema: "¡Esto es mentira! Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso".

Sin embargo, un llamativo gesto del propio Agustín Bernasconi tras esas picantes aclaraciones negando el romance llamó la atención entre los usuarios ya que a los pocos minutos optó por borrar esos mensajes.

"¿Lo mandaron a borrar el comentario?", fueron algunos de los interrogantes que se plantearon los usuarios ante la curiosa acción virtual del actor en medio de los rumores de romance con su compañera en la comedia romántica ¿Querés ser mi hijo?.

Tw de Agustín Bernasconi

Tw de Agustín Bernasconi sobre Wanda Nara

agustin bernasconi borro mensaje desmintiendo romance con wanda nara ok

Las fotos que desmienten la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

Trascendieron imágenes recientes que ponen en duda la versión de separación de la conductora Wanda Nara y el empresario Martín Migueles.

Las imágenes se conocieron en el ciclo La Posta del espectáculo y el periodista Gustavo Méndez adelantó al respecto: “Tenemos la imagen. Esto destierra totalmente la farsa de que Wanda Nara está separada de Martín Migueles”.

El abogado Martín Leiro, invitado al programa de streaming, fue el encargado de aportar más datos sobre esas fotos que abren aún más interrogantes sobre si Wanda y Migueles están o no separados.

“Yo soy de Zona Norte y estaba hablando con un colega el tema de Piccirillo, Migueles y Payarola, porque en Zona Norte se habla mucho de en los pasillos de Tribunales de este tema”, comenzó Leiro.

“Entonces me dicen ‘Yo voy a comprar a un supermercado en Nordelta y los veo siempre a Migueles con su hija y con las dos nenas de Wanda’", continuó.

Y remarcó: "Esto fue hace un par de semanas atrás y este fin de semana me dice ‘Martín, estoy en el supermercado a Migueles y su nena con las hijas de Wanda, las tres vestidas igual’”.

"Migueles estaría con las dos nenas de Wanda y con su hija haciendo las compras, esto fue el sábado o el domingo, aparentemente venían de un evento porque las tres nenas están vestidas igual, me recalcó eso", cerró.

martin migueles foto con su hija y las hijas de wanda nara 2