Yanina Latorre fulminó a Daniela Celis por el polémico ritual que hizo para volver a encontrar pareja

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Pero las declaraciones no tardaron en generar repercusiones y fue Yanina Latorre quien salió con los tapones de punta desde su programa radial en El Observador. Allí, mientras debatía el tema junto a Pía Shaw, cuestionó el vínculo entre esa práctica y la posibilidad de volver a enamorarse.

“¿Qué tiene que ver estar preparada como mujer para otra relación con limpiarte el útero?”, lanzó filosa la panelista, visiblemente incrédula frente al relato de la ex participante de Gran Hermano.

Lejos de quedarse ahí, Yanina continuó ironizando sobre el tema y agregó: “No es parte de la relación, está como muy adentro. Ahora si me dice una ducha vaginal, una duchita anal…”.

Más adelante, la conductora explicó que sí cree en determinados rituales energéticos, aunque marcó una diferencia con lo que contó Daniela. “El justificativo que utilizó para limpiarse el útero es boludo. Porque vos me decís ‘Mirá, me está yendo mal en el laburo, voy a hacer una limpieza energética del estudio para que mejore el programa’ (...). Yo banco”, expresó.

Finalmente, cerró con una sentencia tajante: “Hace poco vino una mina y me limpió toda la casa. Estás con estrés, tenés trabas… pero limpiarte el útero para empezar un vínculo nuevo me parece una boludez”.

Yanina Latorre - la senación de útero está de moda - captura El Observador

Con quién está saliendo Wanda Nara tras su separación de Martín Migueles, según Yanina Latorre

En medio de las versiones sobre la reciente ruptura entre Wanda Nara y Martín Migueles, este martes Yanina Latorre sorprendió al aire de Sálvese quien pueda (América TV) al contar que la empresaria ya estaría iniciando una nueva historia sentimental. La panelista y conductora aseguró que recibió información de alguien cercano al entorno de la mediática y dio detalles explosivos sobre el supuesto romance.

Todo comenzó cuando Yanina relató cómo se enteró de la noticia mientras se dirigía a su programa radial. “Hoy a la tarde, cuando iba camino a la radio, me llamó una persona que quiero aclarar que no está en Uruguay ni es amiga de Wanda, pero sí alguien que puede pertenecer a un entorno cercano. Y me dijo: ‘Nuestra chica ya tiene chongo’”, lanzó la conductora, generando sorpresa inmediata entre sus compañeros.

Según explicó, el dato la dejó completamente impactada. “Yo me quedé helada”, reconoció al aire antes de empezar a dar algunas pistas sobre el misterioso hombre que habría conquistado a Wanda tras su separación.

Sin revelar el nombre de inmediato, Latorre continuó alimentando la intriga y explicó que conoce personalmente al involucrado. “A esa persona la conozco. Una vez viajé con él en un avión. Pertenece al ambiente artístico y no es periodista deportivo”, señaló, mientras en el estudio intentaban adivinar de quién se trataba.

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Luego, la conductora profundizó sobre la información que recibió y contó cuál fue la reacción de la fuente que le pasó el dato. “Cuando empecé a preguntar si era verdad, me dijeron: ‘No creo que le dure’, porque este chico no tiene conflictos judiciales ni problemas de ningún tipo. Es una persona tranquila, sin quilombos y además no tiene hijos”, detalló.

Finalmente, después de varios minutos de expectativa, Yanina Latorre reveló el nombre del hombre señalado como el nuevo interés amoroso de la empresaria. “Wanda se está empomando desde que está en Uruguay a Agustín Bernasconi”, disparó sin filtros.

Además, la panelista sostuvo que el vínculo habría comenzado durante las grabaciones de la película ¿Querés ser mi hijo?, proyecto en el que ambos coincidieron. Según contó, esa situación habría sido determinante para el final de la relación con Migueles. “Eso fue lo que lo puso loco a Migueles y empezaron las peleas hasta que ella lo termina dejando. Parece que en la película hay muchas escenas de sexo y ahí se habrían calentado los dos”, concluyó.