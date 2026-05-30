Mirtha Legrand fue a ver a Adrián Suar al teatro y le hizo una firme promesa

Mirtha Legrand Sottovoce 2

“Hace años que no me reía tanto”, "¡Qué buenos actores, qué maravilla. Es un placer! y "Feliz de haber venido", fueron algunos de los cariñosos comentarios de la diva de la televisión argentina que, a pesar de sus 99 años, no se pierde ningún estreno teatral del circuito porteño. Al tiempo que les hizo una firme promesa frente a la platea: "Los voy a ver otra vez".

Mirtha Legrand Sottovoce 1

Vale señalar que el elenco de Sottovoce había pasado por la mesa de Mirtha el sábado anterior, donde a lo largo del programa la conductora les prometió que iría a verlos y, por supuesto, cumplió con su palabra. En tanto, tal como lo hace cada vez va a verlo al teatro, Suar mimó a Chiquita obsequiándole una caja de sus chocolates preferidos a modo de agradecimiento.

Mirtha Legrand Sottovoce 3

De qué se trata Sottovoce, la nueva comedia de Adrián Suar que fue a ver Mirtha Legrand al teatro

Estrenada el 21 de mayo en el Teatro El Nacional, Sottovoce, la nueva obra que tiene a Adrián Suar junto a Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega como protagonistas, ya es uno de los grandes éxitos de la temporada.

Escrita por el mismísimo Suar junto al director de la puesta, Mariano Pensotti, esta comedia gira en torno a Sebastián y Claudio (Adrián Suar y Fernán Mirás), primos y socios, que están a punto de vender la empresa textil heredada de sus padres. Es el día más feliz de sus vidas: van a cerrar un acuerdo con un grupo norteamericano que los volverá millonarios. Muy distintos entre sí, ambos ven en esta operación la posibilidad de empezar, por fin, la vida que siempre postergaron.

sottovoce

Pero, unos minutos antes de anunciar la venta, una discusión sobre cómo dividir el dinero enciende un conflicto inesperado. La tensión se agrava cuando sus parejas, Lola y Romina (Carla Peterson y Lorena Vega) -dos mujeres de clases sociales y temperamentos opuestos- intervienen en la disputa, cada una empujada por sus propios intereses. Y no ayuda en nada que la tormenta de Santa Rosa este llegando violentamente a la ciudad con la amenaza de inundar todo.

En el transcurso de una noche febril y alocada, mientras el tiempo para cerrar el trato corre de manera implacable, los cuatro deberán decidir si son capaces de llegar a un acuerdo o si el deseo de salvarse solos y los secretos largamente silenciados terminan por arrasarlo todo.

Lo que durante años se dijo sotto voce (en voz baja) estalla de pronto en un estruendo capaz de hundirlos para siempre.