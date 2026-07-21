La FIFA abrió una votación pública por el mejor gol del mundial y hay 2 argentinos en la carrera

Los goles que compiten con los de Messi y Julián Álvarez

Eldo Shomurodov de Uzbekistán a Congo

Uzbekistán perdió sus tres partidos del grupo, pero contra el Congo comenzó ganando aunque terminó derrotado.

Elijah Just de Nueva Zelanda vs. Irán

No fue Tim Payne. Elijah Just cerró una jugada colectiva de Nueva Zelanda con una definición precisa, para abrir el marcador ante Irán en el cruce que terminó 2 a 2.

Kylian Mbappé de France vs. Senegal

El delantero francés, que tras superar a Messi alcanzó el récord de ser el jugador con más goles en la historia de los mundiales, también podría llevarse otro premio. Mbappé también empezó el certamen con el pie derecho, con un doblete y un golazo que está a Senegal en la primera fecha de la fase de grupos.

A los 96 minutos, con el marcador 2 a 1 a favor y apenas el conjunto africano descontó, el jugador de Real Madrid sentenció el encuentro con un golazo. Recibió la pelota en el tercer cuarto de la cancha y, en cuestión de segundos, se acomodó y sacó un remate cruzado que fue directo al ángulo.

Wilson Isidor de Haití vs. Marruecos

Si bien Haití no pudo superar el objetivo de clasificar a los 16avos de final, podría recibir el premio al mejor gol del torneo. En el cruce ante Marruecos, que fue derrota por 4 a 2, Wilson Isidor ilusionó momentáneamente a su selección con una victoria al poner el partido 2 a 1.

Daizen Maeda de Japón vs. Suecia

Anotó un gol que se metió entre los mejores. Después de una jugada a puro toque y un pase filtrado a Maeda, el delantero definió con seguridad para abrir el marcador y poner a los nipones en ventaja.

Sidny Lopes Cabral de Cabo Verde vs. Argentina

La anotación de Cabral a la selección argentina no solo fue un baldazo de agua fría para la albiceleste, sino que marcó un momento histórico para el fútbol de Cabo Verde. Entró al ángulo del arco defendido por Dibu Martínez y lo festejó con su familia. Uno de los candidatos.

Erling Haaland de Noruega vs. Brasil

El goleador de Noruega fue el héroe para eliminar a Brasil en octavos de final y llevar a su selección a los cuartos para enfrentar a Inglaterra. Lanzó un remate furibundo que ingresó a pura potencia al arco brasileño y lo celebró con frialdad.

Jude Bellingham de Inglaterra vs. Francia

A los 97 minutos con un gol a puro amague: bailó a la defensa rival para meterse con libertad en el área y definir con un gran margen de remate.

Ferrán Torres de España vs. Argentina

El delantero español apareció cuando su selección más lo necesitaba: en la final. Con el partido empatado a los 105 minutos, y en medio de un dominio absoluto sobre Argentina, el jugador de Barcelona apareció en el área para rematar una pelota que Nico Williams dejó justa para su remate.

Nos amargó, pero para la FIFA es uno de los mejores goles del mundial.