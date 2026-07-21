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La FIFA nominó a cinco jugadores de la Selección Argentina para el once ideal del Mundial 2026

El organismo que rige el fútbol abrió la votación para los hinchas con cinco representantes de la Selección Argentina y fuertes controversias por ausencias clave.

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Foto: Reuters 

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El cierre de la cita ecuménica dio paso a las distinciones y evaluaciones individuales que otorga la máxima entidad del fútbol internacional tras la consagración de España. La FIFA eligió a cinco argentinos entre los candidatos al once ideal del Mundial. A través de una plataforma interactiva en su sitio oficial, el organismo que regula el fútbol mundial abrió la votación para elegir el mejor equipo de la Copa del Mundo, permitiendo que los fanáticos de todo el planeta armen su alineación preferida con los futbolistas destacados en Norteamérica.

Leé también Por qué la Selección Argentina jugará las Eliminatorias para el Mundial 2030 si ya está clasificada
Foto: Reuters 

El seleccionado nacional mantiene una representación destacada en la nómina confeccionada por los especialistas técnicos del organismo internacional. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que alcanzó la final y terminó como subcampeón tras caer ante España, cuenta con candidatos en todas las líneas. En el arco, Emiliano “Dibu” Martínez integra la lista de arqueros, mientras que Cristian Romero y Lisandro Martínez aparecen entre los defensores. Por su parte, en el mediocampo fue incluido Enzo Fernández y, en ataque, el único argentino es Lionel Messi, quien finalizó el certamen como el segundo máximo goleador, solo por detrás de Kylian Mbappé.

Las nóminas oficiales por cada puesto de la cancha quedaron estructuradas con los siguientes protagonistas:

  • Arqueros: Dibu Martínez (Argentina), Vozinha (Cabo Verde), Unai Simón (España), Jordan Pickford (Inglaterra) y Eloy Room (Curazao).

  • Defensores: Lisandro Martínez (Argentina), Nuno Mendes (Portugal), Marc Cucurella (España), Virgil Van Dijk (Países Bajos), Gabriel Magalhães (Brasil), Cristian Romero (Argentina), Dayot Upamecano (Francia) y Pedro Porro (España).

  • Mediocampistas: Jude Bellingham (Inglaterra), Michael Olise (Francia), Vinícius (Brasil), Enzo Fernández (Argentina), Ousmane Dembélé (Francia), Luka Modri (Croacia), Ismael Saibari (Marruecos), Rodri (España) y Lamine Yamal (España).

  • Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (Francia), Erling Haaland (Noruega), Harry Kane (Inglaterra), Julián Quiñones (México) y Mikel Oyarzabal (España).

Cuáles fueron las ausencias más polémicas en la lista de la FIFA

La nómina de defensores generó fuertes cuestionamientos debido al descarte de futbolistas que fueron figuras en la obtención del título de la Furia Roja.

La publicación de los preseleccionados provocó desconcierto en el ambiente deportivo debido al descarte de piezas fundamentales del certamen. La publicación de los nominados también dejó algunas sorpresas. Entre los defensores no fueron incluidos Pau Cubarsí ni Aymeric Laporte, ambos titulares en la selección española campeona del mundo. El reclamo de los analistas se centró en la marginación del zaguero del Barcelona, ya que la ausencia del zaguero del Barcelona llamó especialmente la atención, ya que fue distinguido como el mejor jugador joven del campeonato.

Cómo se vota el once ideal del Mundial y por qué hay debate en la mitad de la cancha

El sistema de votación del sitio oficial permite combinar diversos esquemas tácticos, lo que alteró las posiciones naturales de varios delanteros.

La disposición funcional de los nombres dentro de las categorías de la plataforma web provocó controversias sobre la posición que le asignaron a varias figuras. Otro de los aspectos que despertó cuestionamientos es la conformación de la lista de mediocampistas. Los fanáticos notaron que la inclusión de atacantes en la zona central distorsiona el equilibrio táctico de las propuestas. Debido a que la votación permite elegir distintos esquemas tácticos —4-4-2, 4-3-3 y 3-4-3—, varios futbolistas de características ofensivas fueron ubicados en esa posición, una decisión que generó debate entre los hinchas durante las primeras horas de apertura de la encuesta.

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