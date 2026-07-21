La FIFA nominó a cinco jugadores de la Selección Argentina para el once ideal del Mundial 2026

La publicación de los preseleccionados provocó desconcierto en el ambiente deportivo debido al descarte de piezas fundamentales del certamen. La publicación de los nominados también dejó algunas sorpresas. Entre los defensores no fueron incluidos Pau Cubarsí ni Aymeric Laporte, ambos titulares en la selección española campeona del mundo. El reclamo de los analistas se centró en la marginación del zaguero del Barcelona, ya que la ausencia del zaguero del Barcelona llamó especialmente la atención, ya que fue distinguido como el mejor jugador joven del campeonato.

Cómo se vota el once ideal del Mundial y por qué hay debate en la mitad de la cancha

El sistema de votación del sitio oficial permite combinar diversos esquemas tácticos, lo que alteró las posiciones naturales de varios delanteros.

La disposición funcional de los nombres dentro de las categorías de la plataforma web provocó controversias sobre la posición que le asignaron a varias figuras. Otro de los aspectos que despertó cuestionamientos es la conformación de la lista de mediocampistas. Los fanáticos notaron que la inclusión de atacantes en la zona central distorsiona el equilibrio táctico de las propuestas. Debido a que la votación permite elegir distintos esquemas tácticos —4-4-2, 4-3-3 y 3-4-3—, varios futbolistas de características ofensivas fueron ubicados en esa posición, una decisión que generó debate entre los hinchas durante las primeras horas de apertura de la encuesta.