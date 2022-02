Llevó a su nieto a pescar con imán y sacaron algo impresionante del agua

image.png

Cabe destacar que las armas se encontraban cubiertas con un plástico retráctil. La pesca con imanes utiliza un potente imán unido a una cuerda gruesa para intentar pescar objetos metálicos que se hundieron en el fondo de canales, lagos, estanques y ríos.

"Con la pesca con imanes, cada vez que lanzo el anzuelo o cada dos veces me encuentro con algo. Hay un tapón de botella o, ya sabes, un rifle de francotirador de US$ 7.000", explicó Smith a CNN.

image.png Pesca con imán.

Asimismo, relató que no encontraron municiones, que los rifles no estaban cargados ni tenían marcas que los identificara como propiedad del gobierno, por lo que no eran armas militares. "Noté que los números de serie habían sido arrancados", explicó Smith, que es un oficial de infantería retirado.