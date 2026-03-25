Los 45 planetas que podrían albergar vida extraterrestre

planetas

Entre los más destacados figuran:

Proxima Centauri b (el exoplaneta más cercano a la Tierra, a 4,2 años luz)

(el exoplaneta más cercano a la Tierra, a 4,2 años luz) Varios del sistema TRAPPIST-1 (especialmente los planetas e, f y g )

(especialmente los planetas ) TOI-715 b, LHS 1140 b, Kepler-186 f y Kepler-452 b

Muchos orbitan estrellas enanas rojas, lo que facilita su estudio mediante tránsitos, permitiendo analizar posibles atmósferas.

Los autores advierten que, aunque cumplir con los criterios de rocosidad y zona habitable es un primer filtro, aún faltan informaciones clave: atmósfera, agua, campo magnético y protección frente a erupciones estelares, frecuentes en enanas rojas.

Este catálogo representa un avance significativo para enfocar la búsqueda de vida extraterrestre y optimizar el tiempo de observación de los telescopios más potentes del mundo.