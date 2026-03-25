Los 45 planetas que podrían albergar vida extraterrestre

Un equipo internacional liderado por astrónomos de la Universidad de Cornell (Estados Unidos) publicó un catálogo que selecciona, entre más de 6.000 exoplanetas descubiertos, los 45 mundos con mayores probabilidades de albergar vida extraterrestre.
Un equipo internacional de astrónomos elaboró un catálogo con los mundos más prometedores para futuras observaciones, seleccionando 45 exoplanetas que reúnen las condiciones más favorables para la habitabilidad.
Un equipo internacional de astrónomos elaboró un catálogo con los mundos más prometedores para futuras observaciones, seleccionando 45 exoplanetas que reúnen las condiciones más favorables para la habitabilidad.
Un equipo internacional liderado por astrónomos de la Universidad de Cornell (Estados Unidos) publicó un catálogo que selecciona, entre más de 6.000 exoplanetas descubiertos, los 45 mundos con mayores probabilidades de albergar vida extraterrestre.
El estudio, difundido el 19 de marzo de 2026 en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, utiliza datos recientes de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea y del Archivo de Exoplanetas de la NASA. La investigadora principal es Lisa Kaltenegger, directora del Instituto Carl Sagan.
Los científicos definieron la “zona habitable” de forma empírica, tomando como referencia los límites de nuestro Sistema Solar: Venus (borde interno) y Marte (borde externo), donde podría existir agua líquida. Dentro de esa franja identificaron 45 candidatos prometedores. Además, elaboraron una lista más conservadora con 24 planetas en una zona aún más estrecha (“3D”).
“Estos mundos permiten evaluar los límites reales de la habitabilidad”, explicó Kaltenegger. El objetivo no es afirmar que haya vida, sino priorizar los mejores candidatos para observaciones futuras con instrumentos como el James Webb (JWST), el Extremely Large Telescope y otros observatorios espaciales.
Entre los más destacados figuran:
Muchos orbitan estrellas enanas rojas, lo que facilita su estudio mediante tránsitos, permitiendo analizar posibles atmósferas.
Los autores advierten que, aunque cumplir con los criterios de rocosidad y zona habitable es un primer filtro, aún faltan informaciones clave: atmósfera, agua, campo magnético y protección frente a erupciones estelares, frecuentes en enanas rojas.
Este catálogo representa un avance significativo para enfocar la búsqueda de vida extraterrestre y optimizar el tiempo de observación de los telescopios más potentes del mundo.