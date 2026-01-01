En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Beneficio
Salud
Ideal para el verano

Los increíbles beneficios de la remolacha para la salud: cómo consumirla y aprovechar sus nutrientes

Rica en vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, la remolacha es una aliada natural para mejorar distintas funciones del organismo.

Rica en vitaminas

Rica en vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, la remolacha es una aliada natural para mejorar distintas funciones del organismo.
Leé también Por qué una manzana al día puede transformar tu salud
Una manzana al día, al doctor lo alejaría, dice el conocido refrán popular.

Esta raíz es una fuente importante de nutrientes esenciales como vitaminas del complejo B, especialmente ácido fólico, vitamina C y vitamina A; minerales como potasio, magnesio, hierro, zinc y manganeso; fibra dietética soluble e insoluble; antioxidantes naturales, en particular betalaínas, que le dan su característico color rojo intenso; y nitratos naturales, compuestos que influyen positivamente en la circulación sanguínea.

Esta raíz es una fuente importante de nutrientes esenciales como vitaminas del complejo B, especialmente ácido fólico, vitamina C y vitamina A; minerales como potasio, magnesio, hierro, zinc y manganeso; fibra dietética soluble e insoluble; antioxidantes naturales, en particular betalaínas, que le dan su característico color rojo intenso; y nitratos naturales, compuestos que influyen positivamente en la circulación sanguínea.

Los principales beneficios de la remolacha para la salud

remolacha-ensalada.webp

  • Salud cardiovascular: los nitratos que contiene ayudan a dilatar los vasos sanguíneos, favoreciendo la reducción de la presión arterial y mejorando la circulación, lo que contribuye a mantener el corazón sano.

  • Propiedades antiinflamatorias: gracias a las betalaínas, la remolacha ayuda a combatir la inflamación, protegiendo las células del daño oxidativo.

  • Incremento de energía y resistencia: permite un mejor aporte de oxígeno y nutrientes a los músculos, aumentando la energía y el rendimiento físico.

  • Mejora de la digestión: la fibra actúa como prebiótico natural, estimulando el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino y facilitando el tránsito intestinal.

  • Apoyo al sistema inmunológico: el zinc y las vitaminas presentes fortalecen las defensas naturales del organismo.

  • Desintoxicación: apoya la función hepática, ayudando al cuerpo a eliminar toxinas.

  • Control del colesterol: el consumo regular de fibra de remolacha puede colaborar en la reducción del colesterol LDL (“malo”).

¿Cómo consumir la remolacha para obtener sus beneficios?

Jugo de remolacha: propiedades y beneficios

Para aprovechar al máximo estos beneficios, la remolacha puede consumirse de diversas formas. Se puede preparar en jugos frescos combinada con frutas y verduras, ideal para quienes buscan una opción rápida y nutritiva. En ensaladas, ya sea rallada cruda o cocida, aporta sabor, textura y color. También es común usarla como guarnición, hervida, al horno o al vapor, acompañando platos principales. Además, puede incluirse en sopas y purés, enriqueciendo la dieta con su sabor y nutrientes.

Al cocinarla, se recomienda lavar la remolacha cuidadosamente y cocerla con piel para conservar su sabor y nutrientes, retirando la piel una vez cocida, que se quita fácilmente. También es posible consumirla cruda para aprovechar al máximo sus vitaminas y enzimas.

Incluir la remolacha en la alimentación diaria es una manera natural y efectiva de cuidar la salud, aportando energía, mejorando la circulación y fortaleciendo el organismo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Beneficio Salud
Notas relacionadas
VIDEO: Así vive el argentino que se autopercibe "zorro"
Nada será igual después de esto: cuáles son los desafíos que deberás enfrentar este año, según tu signo
Paraguay implementa la "mano dura" contra los nombres ridículos: cuáles prohibió

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar