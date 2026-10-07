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El detalle que nadie vio en la despedida de Messi: la historia detrás del poncho que usó la Sole

La verdadera historia detrás del poncho que usó la Sole en la despedida de Messi. Enterate.

El detalle que nadie vio en la despedida de Messi: la historia detrás del poncho que usó la Sole

Mientras Lionel Messi era homenajeado en el Monumental y la Selección Argentina se despedía de su capitán, La Sole apareció en el escenario con una prenda que rápidamente llamó la atención: un poncho con los colores y símbolos de la bandera argentina.

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Pero detrás de ese look había mucho más que una elección estética.

Se trata del denominado “poncho bandera”, una pieza textil artesanal de Rua Chaky, confeccionada por los artesanos Graciela Carrasco y Ramón Baigorría. Una prenda que representa la identidad federal y que llegó a manos de la cantante meses antes de esta noche histórica.

El poncho tiene además una historia muy especial. La Sole lo recibió en julio pasado, cuando fue homenajeada durante su presentación en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho de Catamarca, uno de los encuentros más importantes de la cultura y la tradición de esa provincia.

La confección de cada pieza requiere un trabajo completamente artesanal y puede llevar entre 15 y 20 días hasta quedar terminada. Por eso, el poncho que eligió La Sole para esta presentación no era una prenda más dentro de su vestuario.

Con sus colores patrios, su textura y su fuerte identidad argentina, la cantante decidió llevarlo en una de las noches más importantes para el deporte nacional: la despedida de Messi de la Selección Argentina ante un Monumental colmado.

La elección terminó teniendo un significado todavía mayor. En una noche atravesada por la emoción, la camiseta argentina, las banderas y el homenaje al capitán, La Sole llevó sobre sus hombros una pieza que también habla de la identidad, las tradiciones y la cultura de distintas regiones del país.

Así, mientras el foco estaba puesto en Messi y en su último gran encuentro con el público argentino, hubo otro detalle que también contó una historia: el poncho que La Sole eligió para cantar y que llegó desde Catamarca cargado de simbolismo y tradición.

Lo cómico fue que frente a todos, Agustín Giay, uno de los jugadores, le pidió a la Sole la prenda y se la intercambió por su campera de la Selección.

En pocas palabras

  • La Sole: Lució un llamativo poncho artesanal con los colores patrios durante la despedida de Messi.
  • Origen del poncho: Es una pieza de Rua Chaky, confeccionada por Graciela Carrasco y Ramón Baigorría.
  • Simbolismo: La prenda representa la identidad federal y la cultura argentina, recibida por la cantante en la Fiesta del Poncho de Catamarca.
Resumen generado por Thinkindot AI
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