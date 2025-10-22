Los números calientes del Quini 6 que podrían volverte millonario

El 26, considerado un número “mágico” por los apostadores frecuentes.

El 03, un clásico que suele aparecer en las jugadas ganadoras.

El 18, símbolo de buena suerte en la quiniela y también en el Quini.

El 31, vinculado al fin de mes y a los cambios de ciclo.

El 45, uno de los preferidos por quienes apuestan con fechas.

En contrapartida, hay “números fríos”, es decir, aquellos que hace mucho tiempo no salen y que, según los supersticiosos, podrían “estar por aparecer”. En ese grupo se destacan el 04, el 28 y el 40, los grandes ausentes de las últimas ediciones.

Muchos apuestan por fechas de cumpleaños, aniversarios o nacimientos, otros usan números cabalísticos, y algunos directamente se dejan llevar por la intuición.