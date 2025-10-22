Los números calientes del Quini 6 que podrían volverte millonario

En vivo Radio La Red
Conocé los números que volvieron millonarios a varios argentinos que jugaron al Quini 6. Enterate.

Una jugada, seis números y la esperanza de millones de argentinos que sueñan con cambiar su vida de un día para otro. El Quini 6, el juego de azar más popular del país, volvió a estar en el centro de la escena por los premios acumulados que ya superan los 5.000 millones de pesos, y todos se preguntan lo mismo:

Los apostadores más fieles sostienen que “el Quini tiene memoria”, y que los números se repiten con más frecuencia de lo que parece. Otros, en cambio, aseguran que no hay fórmula posible y que todo depende del azar. Sin embargo, los datos no mienten: hay números que aparecen una y otra vez en los sorteos históricos, y son los que los expertos y fanáticos llaman “los calientes del Quini 6”.

Los números que más salieron en los últimos años: de acuerdo con estadísticas oficiales de la Lotería de Santa Fe, estos son los números más repetidos en los sorteos del Quini 6 desde su creación hasta la fecha:

El 12, uno de los más elegidos por los jugadores y de los que más veces salió.

El 26, considerado un número “mágico” por los apostadores frecuentes.

El 03, un clásico que suele aparecer en las jugadas ganadoras.

El 18, símbolo de buena suerte en la quiniela y también en el Quini.

El 31, vinculado al fin de mes y a los cambios de ciclo.

El 45, uno de los preferidos por quienes apuestan con fechas.

En contrapartida, hay “números fríos”, es decir, aquellos que hace mucho tiempo no salen y que, según los supersticiosos, podrían “estar por aparecer”. En ese grupo se destacan el 04, el 28 y el 40, los grandes ausentes de las últimas ediciones.

Muchos apuestan por fechas de cumpleaños, aniversarios o nacimientos, otros usan números cabalísticos, y algunos directamente se dejan llevar por la intuición.

