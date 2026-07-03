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MUNDIAL 2026

Egipto le gana 1 a 0 a Australia en los 16avos de final del Mundial 2026

El seleccionado oceánico pierde 1-0 ante Egipto por un cabezazo de Emam Ashour. El ganador enfrentará a Argentina o Cabo Verde en octavos.

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(Foto: Reuters)

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El seleccionado australiano intenta reaccionar para mantenerse con vida en una llave decisiva que se disputa en el Estadio Dallas, conocido comercialmente como AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas, Estados Unidos.

La Scaloneta sigue de cerca el resultado de este encuentro porque el ganador de la llave podría ser un eventual rival en octavos. Claro que, primero, la Selección argentina debe ganar su encuentro contra Cabo Verde esta tarde.

Cómo llega cada uno

Australia llegó a esta instancia tras finalizar en el segundo lugar del Grupo D con cuatro puntos, en una zona que compartió con Estados Unidos, Paraguay y Turquía. En su recorrido derrotó 2-0 a Turquía, cayó 2-0 frente a Estados Unidos e igualó sin goles ante Paraguay. En total, convirtió dos tantos y recibió la misma cantidad.

Egipto, en tanto, avanzó a la fase eliminatoria después de terminar segundo en el Grupo G con cinco unidades y mantenerse invicto frente a Bélgica, Irán y Nueva Zelanda. Empató 1-1 con Bélgica, superó 3-1 a Nueva Zelanda y volvió a igualar 1-1 ante Irán. Durante la etapa inicial marcó cinco goles y recibió tres.

La alineación de cada equipo

La Selección de Australia afronta el encuentro con Patrick Beach en el arco; Alessanro Circati, Harry Souttar y Lucas Herrington en la última línea; Jordan Bos, Aiden O’Neill, Jackson Irvine y Aziz Behich en el mediocampo; mientras que Cristian Volpato, Connor Metcalfe y Nestory Irankunda conforman el tridente ofensivo.

Egipto, por su parte, inicia el partido con Mostafa Shobeir bajo los tres palos; Mohamed Hany, Rami Rabia, Yasser Ibrahim y Karim Hafez en defensa; Hamdy Fathy, Marwan Attia y Emam Ashour en la mitad de la cancha; y Mohamed Salah, Omar Marmoush y Mostafa Ziko en ataque.

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