Egipto le gana 1 a 0 a Australia en los 16avos de final del Mundial 2026

Egipto, en tanto, avanzó a la fase eliminatoria después de terminar segundo en el Grupo G con cinco unidades y mantenerse invicto frente a Bélgica, Irán y Nueva Zelanda. Empató 1-1 con Bélgica, superó 3-1 a Nueva Zelanda y volvió a igualar 1-1 ante Irán. Durante la etapa inicial marcó cinco goles y recibió tres.

La alineación de cada equipo

La Selección de Australia afronta el encuentro con Patrick Beach en el arco; Alessanro Circati, Harry Souttar y Lucas Herrington en la última línea; Jordan Bos, Aiden O’Neill, Jackson Irvine y Aziz Behich en el mediocampo; mientras que Cristian Volpato, Connor Metcalfe y Nestory Irankunda conforman el tridente ofensivo.

Egipto, por su parte, inicia el partido con Mostafa Shobeir bajo los tres palos; Mohamed Hany, Rami Rabia, Yasser Ibrahim y Karim Hafez en defensa; Hamdy Fathy, Marwan Attia y Emam Ashour en la mitad de la cancha; y Mohamed Salah, Omar Marmoush y Mostafa Ziko en ataque.