¿SALDRÁ DE LA CÁRCEL?

La máxima preocupación por la prisión domiciliaria de Morena Rial y la convivencia con su hijo Amadeo

Se conocieron detalles del lugar Morena Rial cumpliría con el arresto domiciliario en caso de que la Justicia apruebe su salida de la cárcel de Magdalena.

8 oct 2025, 14:40
Morena Rial sigue detenida en la Unidad 51 de Magdalena luego de que la Justicia revocó su excarcelación en la causa por robo agravado por efracción y escalamiento por el robo ocurrido, delito que contempla penas de entre tres y diez años de prisión.

La Justicia le había concedido una excarcelación extraordinaria pero la revocó a fines de septiembre de 2025 debido al incumplimiento de varias de las condiciones impuestas para continuar en libertad.

Lo cierto es que mientras sus abogados Alejandro Cipolla y Martín Leiro trabajan en conseguir su arresto domiciliario se conocieron imágenes de la vivienda en San Justo donde cumpliría esa condición con la Justicia, la cual estaría ubicada al lado de la casa de una de sus amigas.

En ese sentido, en Puro Show (El Trece) se analizó el impacto que tendría en Amadeo, el hijo de una año de Morena Rial, en caso de vivir con su madre en prisión domiciliaria a la espera de que llegue el juicio.

“Nosotros llegamos a esta dirección por el expediente. Es una linda casa, no sé por qué conventillo. Es una casa recontra digna, debe tener todas las comodidades, está pintada, está linda", indicó el conductor Pampito. A lo que el cronista Walter Leiva comentó desde el frente de la vivienda y observando todo desde allí: "Viven varias personas y familias".

Ante este panorama, Matías Vázquez comentó en qué basaría la defensa de Morena Rial su pedido de prisión domiciliaria: "Es durísimo. Entre los puntos que presenta Morena es el tratamiento psiquiátrico que va a tener que realizar vía online y después que ella es madre de un bebé", indicó el conductor.

Y en esa línea agregó: “A mí lo que me contaron desde el entorno familiar es que lo que más quiere Jorge Rial es que el hijo de Morena esté con Morena, por eso también está apurando para que salga esta prisión domiciliaria, para que él y Rocío (Rial) también recuperen su vida”.

El alarmante diagnóstico del Servicio Penitenciario sobre la salud de Morena Rial

Alejandro Cipolla reveló el preocupante dictamen médico constatado por los profesionales del Servicio Penitenciario de la Unidad 51 de Magdalena sobre la salud de Morena Rial.

"Ella tiene una patología psiquiátrica que le genera una personalidad autodestructiva”, confirmó uno de los abogados de la joven en charla con el ciclo Mujeres Argentinas (El Trece).

Y el letrado, que también es amigo de hace años de Morena, amplió sobre ese diagnóstico: “Esto ya ha sido comprobado por personal del servicio penitenciario, que se mantiene dentro de un informe reservado. Solo repito palabras que ya se dieron a conocer en la prensa”.

Cipolla detalló que Morena pasa por un difícil momento a nivel emocional en medio de su detención en la cárcel. “Está quebrada, sí, es obvio. Está quebrada en el primer cumpleaños del hijo. La semana pasada estábamos hablando para ver cómo lo íbamos a organizar, porque iba a ser conjunto con el bautismo. Hay muchos sentimientos desencontrados”, admitió el abogado.

Por su parte, el otro abogado de hija de Jorge Rial, Martín Leiro, advirtió que la joven está“muy afectada emocionalmente” así como también confirmó que está “en tratamiento” mientras avanza el proceso judicial.

