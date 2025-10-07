Quiénes quedaron eliminados en los cuartos de final de La Voz Argentina

Los primeros semifinalistas confirmados de esta edición fueron Alan, Jaime, Nicolás y Nathalie, quienes continúan en carrera por el gran premio del reality de música.

¿Qué le confesó una participante de La Voz Argentina a Nico Occhiato en plena gala?

Después de compartir escenario con Milagros Gerez Amud en la interpretación de “Son cosas del amor”, de Ana Gabriel y Vikki Car, Violeta Lemo volvió a subirse al escenario de La Voz Argentina 2025 como parte del Team Soledad, buscando asegurar su continuidad en el certamen.

Esta vez eligió “La gata bajo la lluvia”, de Rocío Dúrcal, y su interpretación estuvo cargada de emoción. Al terminar, Soledad le lanzó una pregunta directa: “¿Qué te acordaste mientras cantabas esta canción? Decí la verdad”. Entre risas, Violeta respondió: “No se puede decir”. La coach insistió con picardía: “¿Sabes qué vi? Cuando dijiste ‘invitame un café y hazme el amor’, vi que te quedaste como diciendo ‘¿qué acabo de decir?’”. Violeta admitió: “Antes me daba vergüenza”. El momento generó risas y bromas entre los coaches sobre el significado oculto del famoso café.

Mientras seguía la conversación, Nico Occhiato quiso ir más allá y le preguntó si había recordado algo en particular. Violeta respondió con sinceridad: “Sí, uff”. El conductor le pidió que se lo dijera al oído y, tras escucharla, quedó impactado. La reacción despertó la curiosidad de Lali Espósito, quien exclamó: “Yo renuncio a La Voz Argentina si no me entero lo que te dijo Violeta al oído”. Pero Occhiato fue firme: “No se puede, nos sacan del aire”. Más adelante, mientras Lali daba su devolución, Nico volvió a acercarse a Violeta para aclarar una duda que le había quedado. Luego de escucharla, comentó: “Está bien, entendí, me había quedado una duda”. Ante la presión del resto del jurado, remató: “Es un secreto entre Violeta y yo”.

Juliana Gattas se sumó al juego y lanzó una advertencia divertida: “Mientras no me lo cuenten, yo me voy a imaginar cosas tremendas, cuando me lo cuenten me calmo”. Occhiato respondió con humor: “Recuerden que Violeta tiene 6 hijos... algún café se habrá tomado”. Las risas se apoderaron del estudio y el clima se volvió cada vez más relajado, hasta que el conductor cerró el momento con una frase que resumió el espíritu de la noche: “Estamos como borrachos, ¿no? Sin haber tomado nada”.