ETAPA DIFÍCIL

Quiénes quedaron eliminados en los cuartos de final de La Voz Argentina

Los cuartos de final de La Voz Argentina 2025 dejaron definiciones clave en los equipos de Lali Espósito y Luck Ra. Ocho participantes se enfrentaron en una noche cargada de talento y emoción, pero solo cuatro lograron avanzar a la próxima etapa.

7 oct 2025, 00:35
nico occhiato
nico occhiato

Este lunes La Voz Argentina 2025 (Telefe) vivió una noche decisiva con la presentación de los equipos liderados por Lali Espósito y Luck Ra en los cuartos de final. La jornada dejó emociones intensas y definiciones importantes, ya que de cada team dos participantes fueron eliminados.

Por el lado del grupo comandado por la estrella pop, Alan Lez interpretó “Kiss”, de Prince; Jaime Muñoz eligió “Recuérdame”, de la película Coco; Giuliana Piccioni se lució con “Nunca voy a olvidarte”, de Cristian Castro; y Valentino Rossi conmovió al público con “Cuando nadie me ve”, de Alejandro Sanz.

En el equipo del cuartetero, los talentos que subieron al escenario fueron Federico Mestre con “Tal vez”, de Márama; Nathalie Aponte con “Bang Bang”, de Ariana Grande, Jessie J y Nicki Minaj; Nicolás Behringer con “Honesty”, de Billy Joel; y Thomas Dantas con “Photograph”, de Ed Sheeran.

Tras las devoluciones y puntajes otorgados por los coaches Lali, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti, cuatro participantes se despidieron del certamen, mientras que otros cuatro avanzaron a la próxima instancia.

Los primeros semifinalistas confirmados de esta edición fueron Alan, Jaime, Nicolás y Nathalie, quienes continúan en carrera por el gran premio del reality de música.

¿Qué le confesó una participante de La Voz Argentina a Nico Occhiato en plena gala?

Después de compartir escenario con Milagros Gerez Amud en la interpretación de “Son cosas del amor”, de Ana Gabriel y Vikki Car, Violeta Lemo volvió a subirse al escenario de La Voz Argentina 2025 como parte del Team Soledad, buscando asegurar su continuidad en el certamen.

Esta vez eligió “La gata bajo la lluvia”, de Rocío Dúrcal, y su interpretación estuvo cargada de emoción. Al terminar, Soledad le lanzó una pregunta directa: “¿Qué te acordaste mientras cantabas esta canción? Decí la verdad”. Entre risas, Violeta respondió: “No se puede decir”. La coach insistió con picardía: “¿Sabes qué vi? Cuando dijiste ‘invitame un café y hazme el amor’, vi que te quedaste como diciendo ‘¿qué acabo de decir?’”. Violeta admitió: “Antes me daba vergüenza”. El momento generó risas y bromas entre los coaches sobre el significado oculto del famoso café.

Mientras seguía la conversación, Nico Occhiato quiso ir más allá y le preguntó si había recordado algo en particular. Violeta respondió con sinceridad: “Sí, uff”. El conductor le pidió que se lo dijera al oído y, tras escucharla, quedó impactado. La reacción despertó la curiosidad de Lali Espósito, quien exclamó: “Yo renuncio a La Voz Argentina si no me entero lo que te dijo Violeta al oído”. Pero Occhiato fue firme: “No se puede, nos sacan del aire”. Más adelante, mientras Lali daba su devolución, Nico volvió a acercarse a Violeta para aclarar una duda que le había quedado. Luego de escucharla, comentó: “Está bien, entendí, me había quedado una duda”. Ante la presión del resto del jurado, remató: “Es un secreto entre Violeta y yo”.

Juliana Gattas se sumó al juego y lanzó una advertencia divertida: “Mientras no me lo cuenten, yo me voy a imaginar cosas tremendas, cuando me lo cuenten me calmo”. Occhiato respondió con humor: “Recuerden que Violeta tiene 6 hijos... algún café se habrá tomado”. Las risas se apoderaron del estudio y el clima se volvió cada vez más relajado, hasta que el conductor cerró el momento con una frase que resumió el espíritu de la noche: “Estamos como borrachos, ¿no? Sin haber tomado nada”.

