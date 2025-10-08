Rico y esponjoso: cómo preparar un pan de calabaza con ingredientes simples

Consejos útiles
Si se desea un pan más dulce, se puede añadir canela, nuez moscada o esencia de vainilla.
Para una versión más nutritiva, reemplazar la mitad de la harina blanca por harina integral.
También se puede agregar un puñado de nueces, pasas o chips de chocolate si se busca una opción tipo budín.
Una receta ideal para aprovechar la calabaza
El pan de calabaza es una opción perfecta para reducir el desperdicio de alimentos, ya que permite reutilizar calabaza cocida que haya sobrado de otras comidas. Además, es una alternativa más saludable al pan tradicional: la calabaza aporta humedad, fibra, betacarotenos y un sabor naturalmente dulce que reduce la necesidad de usar azúcar o grasas.
Un clásico reconfortante
Tibio, con una taza de café o té, el pan de calabaza casero invita a disfrutar de los sabores del hogar. No requiere amasado ni técnicas complicadas, y puede conservarse varios días si se guarda en recipiente hermético o en la heladera.
Su preparación, simple y rendidora, lo convierte en una receta ideal para quienes buscan opciones caseras y naturales, sin ingredientes procesados. Preparar este pan es una forma de volver a lo básico, a la cocina de casa, donde los aromas y las texturas marcan la diferencia.