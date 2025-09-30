A24.com

No se quedó callado

Qué dijo Luck Ra tras el error de Susana Giménez en los Premios Martín Fierro de Televisión

Luck Ra recurrió a sus redes sociales para hacer un descargo luego del momento incómodo vivido durante la gala de los Premios Martín Fierro de Televisión, cuando Susana Giménez mencionó su nombre de manera incorrecta.

30 sept 2025, 17:53
Luck Ra acudió rápidamente a sus redes sociales luego de que Susana Giménez lo mencionara por error en la gala de los Premios Martín Fierro de Televisión. Al mencionarlo en su discurso de ganadora, la diva lo nombró “Ruckau”, y convirtió el momento en tendencia en redes sociales.

Lejos de mostrarse molesto, el cantante cordobés tomó la situación con humor. Realizó una posteo en X donde bromeó sobre su nuevo “alias artístico”, demostrando una vez más el sentido del humor.

El músico no dejó pasar la equivocación y, fiel a su estilo, respondió con humor en redes sociales. Para ello acudió a una escena clásica de Los Simpson, en la que aparece Bart junto a su hermano siamés Hugo. En la imagen, Bart representa su verdadero nombre artístico, mientras que Hugo simboliza el “Ruckau” con el que lo bautizó sin querer la diva en plena gala de los Martín Fierro.

Luck Ra

La ocurrencia rápidamente se volvió viral: los seguidores celebraron su ingenio y la manera descontracturada de tomarse lo sucedido, convirtiendo el error en un chiste compartido entre fans y colegas.

Qué dijo Susana Giménez de Luck Ra

Susana Giménez recibió el reconocimiento a Mejor Conductora de Televisión en los Premios Martín Fierro de Televisión 2025.

Todo transcurría con normalidad. Se levantó de su mesa, se dirigió al escenario para brindar su discurso de agradecimiento, destacó su trayectoria y mencionó que su tiempo en la televisión tenía un vencimiento próximo. Además, destacó que en los últimos años tuvo la oportunidad de acercarse a nuevas generaciones de artistas, como María Becerra, Nathy Peluso y Luck Ra. Sin embargo, pifió en el nombre artístico del cordobés y generó una ola de comentarios posteriores.

"El año pasado conocí gente de la música nueva como María Becerra, Nathy Peluso, Rukau...", mencionó de manera dudosa el último nombre. Rápidamente fue corregida por el público y también por el conductor de la gala, Santiago del Moro: "Luck Ra". "Ese. Perdoname que me equivoqué, me pasa siempre", concluyó Giménez.

Sin embargo, este error la coloca en el centro de la polémica, ya que se trata de un artista ampliamente reconocido dentro de la industria y con una sólida base de seguidores. Confundir su nombre no solo puede verse como un descuido que no debería suceder en la profesión, sino también interpretarse como una falta de respeto hacia su trayectoria profesional.

     

 

