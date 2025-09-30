Qué dijo Luck Ra tras el error de Susana Giménez en los Premios Martín Fierro de Televisión

La ocurrencia rápidamente se volvió viral: los seguidores celebraron su ingenio y la manera descontracturada de tomarse lo sucedido, convirtiendo el error en un chiste compartido entre fans y colegas.

Qué dijo Susana Giménez de Luck Ra

Susana Giménez recibió el reconocimiento a Mejor Conductora de Televisión en los Premios Martín Fierro de Televisión 2025.

Todo transcurría con normalidad. Se levantó de su mesa, se dirigió al escenario para brindar su discurso de agradecimiento, destacó su trayectoria y mencionó que su tiempo en la televisión tenía un vencimiento próximo. Además, destacó que en los últimos años tuvo la oportunidad de acercarse a nuevas generaciones de artistas, como María Becerra, Nathy Peluso y Luck Ra. Sin embargo, pifió en el nombre artístico del cordobés y generó una ola de comentarios posteriores.

"El año pasado conocí gente de la música nueva como María Becerra, Nathy Peluso, Rukau...", mencionó de manera dudosa el último nombre. Rápidamente fue corregida por el público y también por el conductor de la gala, Santiago del Moro: "Luck Ra". "Ese. Perdoname que me equivoqué, me pasa siempre", concluyó Giménez.

Sin embargo, este error la coloca en el centro de la polémica, ya que se trata de un artista ampliamente reconocido dentro de la industria y con una sólida base de seguidores. Confundir su nombre no solo puede verse como un descuido que no debería suceder en la profesión, sino también interpretarse como una falta de respeto hacia su trayectoria profesional.