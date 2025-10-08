Así es la casa donde Morena Rial cumpliría su prisión domiciliaria: puerta con candado y espacios compartidos

Embed

¿Le otorgarán la prisión domiciliaria a Morena Rial?

Hace unos días se conoció que Morena Rial quedó detenida por no haber cumplido con las condiciones que le había impuesto la Justicia al otorgarle la excarcelación.

En las últimas horas, según informaron en DDM (América TV), la hija de Jorge Rial, que actualmente se encuentra en la Unidad 51 del penal de Magdalena, podría obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.

En el documento que mostraron al aire en el programa de Mariana Fabbiani, se detalla que la Justicia solicita una tobillera electrónica como requisito para otorgarle ese beneficio a la mediática. "Tengo el agrado de dirigirme a Ud. por disposición de la Sra. Juez a cargo del Juzgado de Garantías nro. 3 del Departamento Judicial San Isidro, a fin de solicitarle que tenga a bien informar sobre la factibilidad técnica para implementar el sistema de monitoreo electrónico vía GPS línea directa o cualquier otra modalidad disponible en el domicilio del causante (Morena)", señala el escrito.

"Dicen: ‘Se deja expresa constancia que la nombrada, Morena Rial, estaría comprendida dentro de los presupuestos de la acordada’. Es decir, es una madre con un hijo menor de edad. Del juzgado dicen que estaría dentro de los presupuestos que indica la ley porque es una madre con hijo menor de edad", explicó el periodista Martín Candalaft.

Al finalizar, el panelista agregó que aún falta el visto bueno del fiscal. "En breve podrían oficializar el beneficio de la prisión domiciliaria. Habría que ver qué opina el fiscal. Está bastante cerca de la domiciliaria, por lo que dice este documento", concluyó.

¿Cuántos hijos tiene Morena Rial?

Morena Rial es madre de dos niños: Francesco Benicio, nacido en 2019, fruto de su relación con el futbolista Facundo Ambrosioni, y Amadeo, quien llegó a fines de 2024, como resultado de su vínculo con el boxeador Matías Ogas.