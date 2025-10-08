A24.com

¿DEJARÁ LA CÁRCEL?

Así es la casa donde Morena Rial cumpliría su prisión domiciliaria: puerta con candado y espacios compartidos

Salieron a la luz detalles de la casa donde Morena Rial podría instalarse si obtiene el beneficio de la prisión domiciliaria.

8 oct 2025, 14:20
La casa donde Morena Rial cumpliría su prisión domiciliaria: una puerta con candado y espacios compartidos.
Las horas de Morena Rial en la Unidad 51 del penal de Magdalena podrían estar llegando a su fin, ya que en breve el Juzgado de Garantías de San Isidro deberá decidir si le concede o no el beneficio de la prisión domiciliaria. Los abogados de la influencer ya habrían presentado toda la documentación requerida y solo resta esperar la resolución de las autoridades judiciales.

Según confirmó su abogado, Alejandro Cipolla, Morena cumpliría su reclusión en una propiedad ubicada en el barrio de San Justo, la cual estaría al lado de la casa de una de sus amigas. El letrado explicó que la hija de Jorge Rial se mudaría allí junto a su hijo y no podría salir del domicilio salvo que reciba una autorización especial del juez a cargo del caso.

En el programa Puro Show, el equipo periodístico se acercó al domicilio donde la joven cumpliría la medida y se encontró con un detalle llamativo: el lugar se utilizaría actualmente como pensión. Las cámaras registraron que la puerta de entrada se encontraba cerrada con una cadena y un candado. “Acá había otro inquilino que estaría mudándose en las próximas horas, por eso tiene todas sus cosas en la puerta”, explicó el cronista del ciclo.

Por otra parte, un vecino que vive en una casa lindera relató que, si bien el barrio suele ser tranquilo, en el último tiempo se registraron algunos episodios de inseguridad. “Qué raro que venga acá”, comentó sorprendido al enterarse de que Morena Rial podría convertirse en su nueva vecina.

¿Le otorgarán la prisión domiciliaria a Morena Rial?

Hace unos días se conoció que Morena Rial quedó detenida por no haber cumplido con las condiciones que le había impuesto la Justicia al otorgarle la excarcelación.

En las últimas horas, según informaron en DDM (América TV), la hija de Jorge Rial, que actualmente se encuentra en la Unidad 51 del penal de Magdalena, podría obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.

En el documento que mostraron al aire en el programa de Mariana Fabbiani, se detalla que la Justicia solicita una tobillera electrónica como requisito para otorgarle ese beneficio a la mediática. "Tengo el agrado de dirigirme a Ud. por disposición de la Sra. Juez a cargo del Juzgado de Garantías nro. 3 del Departamento Judicial San Isidro, a fin de solicitarle que tenga a bien informar sobre la factibilidad técnica para implementar el sistema de monitoreo electrónico vía GPS línea directa o cualquier otra modalidad disponible en el domicilio del causante (Morena)", señala el escrito.

"Dicen: ‘Se deja expresa constancia que la nombrada, Morena Rial, estaría comprendida dentro de los presupuestos de la acordada’. Es decir, es una madre con un hijo menor de edad. Del juzgado dicen que estaría dentro de los presupuestos que indica la ley porque es una madre con hijo menor de edad", explicó el periodista Martín Candalaft.

Al finalizar, el panelista agregó que aún falta el visto bueno del fiscal. "En breve podrían oficializar el beneficio de la prisión domiciliaria. Habría que ver qué opina el fiscal. Está bastante cerca de la domiciliaria, por lo que dice este documento", concluyó.

¿Cuántos hijos tiene Morena Rial?

Morena Rial es madre de dos niños: Francesco Benicio, nacido en 2019, fruto de su relación con el futbolista Facundo Ambrosioni, y Amadeo, quien llegó a fines de 2024, como resultado de su vínculo con el boxeador Matías Ogas.

     

 

