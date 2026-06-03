Luis Brandoni brilla en Netflix con su última película y la dirige Juan José Campanella

"Parque Lezama", la película que conquistó en Netflix

Desde su incorporación al catálogo, Parque Lezama logró destacarse entre las numerosas opciones que ofrece la plataforma. Aunque no se trata de una superproducción, encontró su fortaleza en elementos mucho más simples y efectivos: personajes bien construidos, diálogos inteligentes y actuaciones de enorme calidad.

La película está basada en una adaptación de la obra teatral escrita por Herb Gardner. Esa raíz teatral permanece presente durante toda la narración y se convierte en una de sus principales virtudes. Las conversaciones entre los protagonistas ocupan un lugar central y permiten que el espectador conozca poco a poco sus pensamientos, experiencias y contradicciones.

Netflix apostó por una propuesta diferente a las producciones más tradicionales. En lugar de priorizar la acción o el suspenso, la historia pone el foco en los vínculos humanos y en la manera en que dos personas completamente distintas pueden encontrar puntos de encuentro. Ese enfoque fue precisamente uno de los aspectos más valorados tanto por la crítica como por el público.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Dos extraños en el banco de un parque, un exmilitante comunista y un conformista de manual, forjan una amistad improbable al compartir sus historias con humor y corazón".

Parque Lezama 2

Luis Brandoni y una actuación que volvió a recibir elogios

Uno de los aspectos más destacados de Parque Lezama fue el trabajo realizado por Luis Brandoni. A lo largo de su extensa carrera, el actor construyó una trayectoria reconocida, participando en numerosas producciones de cine, teatro y televisión.

En esta película volvió a demostrar la capacidad que lo convirtió en una referencia dentro de la actuación. Su interpretación de León Schwartz presenta múltiples capas emocionales y permite que el personaje evolucione a medida que avanza la historia.

La química con Eduardo Blanco fue otro de los factores determinantes para el éxito de la película. Ambos actores ya habían compartido esta historia en el teatro argentino, por lo que conocían profundamente a sus personajes y lograron trasladar esa experiencia a la pantalla.

Esa conexión se percibe en cada diálogo y en cada intercambio entre los protagonistas. Las conversaciones fluyen con naturalidad y generan una sensación de autenticidad que resulta fundamental para sostener una película basada principalmente en la palabra.

Parque Lezama Netflix 3

La mirada de Juan José Campanella en la dirección

La dirección de Juan José Campanella también recibió numerosos reconocimientos. El cineasta argentino, responsable de producciones valoradas por la crítica y el público, encontró en Parque Lezama un material ideal para desarrollar una narrativa íntima y cercana.

Lejos de recurrir a grandes despliegues visuales, Campanella eligió centrar la atención en los personajes y en sus emociones. La cámara acompaña las conversaciones sin interferir en ellas, permitiendo que las actuaciones ocupen el lugar principal.

Ese enfoque fue señalado por distintos especialistas que destacaron la capacidad del director para construir una conexión especial entre la historia y el espectador.

La película demuestra que una buena narración no necesita apoyarse únicamente en grandes escenas espectaculares. En ocasiones, una conversación sincera puede resultar mucho más poderosa.

Parque Lezama 3

El elenco principal de "Parque Lezama" con Brandoni y Blanco

Luis Brandoni

Eduardo Blanco

Verónica Pelaccini

Agustín Aristarán

Manuela Menéndez

Alan Fernández

Matías Alarcón

Tráiler oficial de "Parque Lezama" en Netflix