Las fotos del doloroso último adiós a Luis Brandoni: familiares, amigos y colegas en la Legislatura porteña

Luis Brandoni ultimo adios legislatura

Micaela, una de las hijas de Brandoni, estuvo presente en la Legislatura porteña junto a Macarena, nieta del artista. Y también dijo presente Saula Benavente, pareja de Luis Brandoni. Los restos del artista son despedidos en el Salón Montevideo del recinto.

PrimiciasYa te acerca las imágenes de la despedida a Luis Brandoni en un clima de profundo dolor, emoción y respeto de todos los presentes.

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Quién fue Luis Brandoni y de qué murió

Luis Brandoni fue un destacado actor argentino con una prolífica carrera en teatro, cine y televisión. Nació el 18 de abril de 1940 en Dock Sud y falleció el 20 de abril de 2026 a los 86 años.

Debutó en teatro en 1962 con la Comedia Nacional Argentina dirigida por Luisa Vehil, y en televisión en 1963, en cine llegó en 1966. Se destacó en películas como Esperando la carroza, Mi obra maestra y La odisea de los giles, ganando premios como el Cóndor de Plata en 1987 y 1995. Recibió el Premio Konex de Platino en 2021 por su trayectoria.

Embed - FALLECIÓ LUIS BRANDONI: ÍCONO CULTURAL DE LA ARGENTINA

El famoso actor murió por un hematoma subdural tras una caída accidental en su casa el 11 de abril de 2026, que lo llevó a internarse en el Sanatorio Güemes. Su estado se agravó en las últimas horas pese a los cuidados en terapia intensiva.