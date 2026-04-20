Las fotos del doloroso último adiós a Luis Brandoni: familiares, amigos y colegas en la Legislatura porteña
El destacado actor Luis Brandoni fue despedido en un emotivo acto en la Legislatura porteña acompañado de su familia, amigos y colegas más cercanos. Las imágenes.
20 abr 2026, 14:30
Las fotos del doloroso último adiós a Luis Brandoni: familiares, amigos y colegas en la Legislatura porteña
Este lunes al mediodía se realizó el velatorio de Luis Brandoni en la Legislatura porteña, la cual abrió sus puertas para que toda la gente, familiares, amigos y colegas cercanos puedan brindarle el último adiós al destacado actor.
Las puertas del recinto permanecerán abiertas hasta las 22 horas y el martes por la mañana sus restos serán trasladados al Panteón de Actores del cementerio de la Chacarita. La familia decidió prolongar el horario de la despedida en la Legislatura por unas horas más tal como era el deseo del actor.
El actor de gran trayectoria en teatro, televisión y cine falleció a los 86 años después de permanecer una semana internado en el Sanatorio Güemes tras sufrir un accidente doméstico y su cuadro se fue agravando con el correr de los días.
Varias personalidades del espectáculo y del ambiente político se acercaron para despedir al querido artista. Uno de los primeros en llegar a la Legislatura fue el productor teatral Carlos Rottemberg. También se hizo presente la conductora Georgina Barbarossa y el ex ministro de Cultura Hernán Lombardi.
Micaela, una de las hijas de Brandoni, estuvo presente en la Legislatura porteña junto a Macarena, nieta del artista. Y también dijo presente Saula Benavente, pareja de Luis Brandoni. Los restos del artista son despedidos en el Salón Montevideo del recinto.
PrimiciasYa te acerca las imágenes de la despedida a Luis Brandoni en un clima de profundo dolor, emoción y respeto de todos los presentes.
RS FOTOS
Quién fue Luis Brandoni y de qué murió
Luis Brandoni fue un destacado actor argentino con una prolífica carrera en teatro, cine y televisión. Nació el 18 de abril de 1940 en Dock Sud y falleció el 20 de abril de 2026 a los 86 años.
Debutó en teatro en 1962 con la Comedia Nacional Argentina dirigida por Luisa Vehil, y en televisión en 1963, en cine llegó en 1966. Se destacó en películas como Esperando la carroza, Mi obra maestra y La odisea de los giles, ganando premios como el Cóndor de Plata en 1987 y 1995. Recibió el Premio Konexde Platino en 2021 por su trayectoria.
Embed - FALLECIÓ LUIS BRANDONI: ÍCONO CULTURAL DE LA ARGENTINA
El famoso actor murió por un hematoma subdural tras una caída accidental en su casa el 11 de abril de 2026, que lo llevó a internarse en el Sanatorio Güemes. Su estado se agravó en las últimas horas pese a los cuidados en terapia intensiva.