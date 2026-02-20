Netflix confirmó una impactante noticia para los fanáticos de En el barro, la serie más vista

De qué trata En el barro, la serie más vista de Netflix

Gladys, “La Borges”, (Ana Garibaldi) vuelve a la cárcel. Pero La Quebrada de este tiempo ya no es la misma: con nuevas bandas que se imponen a las demás “tribus” mediante la violencia, y otras novedosas formas de delincuencia organizada, deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien maneja a las otras reclusas a su antojo.

Junto a una inesperada aliada -Nicole (Eugenia “China” Suárez)- y la ayuda de las “embarradas” y de la Zurda (Lorena Vega), Gladys arriesgará todo para proteger a los suyos.

Ficha técnica de En el barro, temporada 2

Producida por Netflix y Underground, una división de Telemundo Studios.

Una creación de Sebastián Ortega.

Elenco principal: Ana Garibaldi, Eugenia Suárez, Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez.

Elenco secundario: Alejandra "Locomotora" Oliveras", Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff, Payuca.

Participaciones especiales: Victorio D'Alessandro, Osmar Nuñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín.

Actor invitado: Gerardo Romano.

Y la actuación especial de Verónica Llinás.

Autores: Silvina Fredjkes, Omar Quiroga, Alejandro Quesada y Sebastián Ortega.

Tema musical original: María Becerra y XROSS.

Producción general: Johanna Weinstein y Rodrigo Paz.

Productor Ejecutivo: Pablo Culell.

Productores ejecutivos Telemundo: Javier Pons, Juan Ponce.

Directores: Alejandro Ciancio y Estela Cristiani.

Productor y Director General: Sebastián Ortega.

En el barro, la serie de Netflix, va a tener tercera temporada

Sebastián Ortega reveló cómo afectó el escándalo de la China Suárez con Wanda Nara a En el barro 2

La participación de la China Suárez en la serie En el Barro 2 (Netflix) se dio al mismo tiempo que estallaba un fuerte escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Uno más del largo historial que mantienen desde que se separaron.

Sebastián Ortega habló en Perros de la Calle (Urbana Play) y se mostró conforme con el resultado artístico de la actriz, quien fue la gran protagonista de la segunda temporada.

“ Cuando empezamos a hablar con la China, todavía no había empezado todo este revuelo mediático ”, aclaró Ortega.

Y remarcó que el rodaje se realizó mucho antes de que estallaran por segunda vez el Wandagate. “Esto lo filmamos hace más de un año y, gracias a Dios, su presencia y su interpretación estuvieron por encima de todo. Estuvo muy bien”, afirmó el productor y director de la exitosa ficción argentina sobre la China.