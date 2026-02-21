Patricia Bullrich habló sobre la bomba en Gendarmería: "No estuvo ligado a lo que sucedió en estos días"

Explosión en la escuela de gendarmería Explosión en la escuela de gendarmería

De acuerdo con la información preliminar, la explosión se produjo cuando personal de la institución manipuló una encomienda compuesta por tres paquetes que habían sido recibidos hace aproximadamente cuatro meses. Uno de los bultos, que se encontraba resguardado en el piso 11 del edificio, detonó, lo que obligó a evacuar de manera preventiva toda la sede.

Investigación federal y operativo de seguridad

Tras el hecho, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se presentó en el lugar y mantuvo un encuentro con el director del SAME, Alberto Crescente, aunque no realizó declaraciones ante los medios.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, con la intervención de la fiscal Verónica Lara. En ese marco, se dispuso que la investigación sea llevada adelante por la Policía Federal Argentina, a través del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), con el objetivo de determinar el origen del paquete y las circunstancias del ataque.

Las autoridades trabajan para esclarecer si se trató de un hecho aislado o de un posible atentado, mientras continúan las pericias y el análisis de los elementos secuestrados en el lugar.

Votación Senado Reforma Laboral La votación de la Reforma Laboral en el Diputados.

Patricia Bullrich y la reforma laboral

Por otra parte, la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aseguró que la reforma laboral aprobada en el Congreso “cambia de cuajo el modelo sindical argentino” y defendió la estrategia de negociación que el oficialismo desplegó para reunir los votos necesarios en un Parlamento donde no cuenta con mayoría propia.

La legisladora sostuvo que el Gobierno del presidente Javier Milei debió construir acuerdos “renglón por renglón” ante una composición adversa en ambas cámaras. “Cuando tenés 21 senadores y necesitás mínimo 37, la democracia requiere discutir cada punto. Nosotros conseguimos 42 o 44 votos, mucho más de lo necesario”, afirmó por Radio Rivadavia.

Según detalló, 2024 fue “un año muy difícil” por la “bajísima gobernabilidad en las cámaras”, lo que obligó a priorizar el diálogo con bloques aliados. “Venía del Ministerio de Seguridad, que es un lugar de acción, y pasé a un ámbito donde la conversación y la búsqueda de consensos llevan muchas horas de trabajo conjunto”, señaló.

El modelo sindical que busca cambiar la ley

Uno de los ejes centrales fue la modificación del aporte solidario sindical. Bullrich confirmó que, tras las conversaciones dentro del denominado “bloque de los 44”, se estableció un tope del 2% en lugar de su eliminación total.

“Hoy los aportes llamados solidarios están entre el 4 y el 5%. Dejarlo en cero iba a generar un problema muy serio en estructuras que existen”, argumentó. Y agregó: “Acotarlo al 2% es una medida razonable. También se puede negociar a la baja”.