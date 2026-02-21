Florencia Raggi y un encuentro que derritió a todos: así conoció a Timoteo, el bebé de Juana Repetto

Quien tampoco quiso perderse la llegada de Timoteo fue Nicolás Repetto, que estuvo entre los primeros en conocerlo. De hecho, compartió en sus redes una imagen donde se alcanzaba a ver el rostro del bebé, aunque más tarde decidió eliminarla, aparentemente tras un llamado de atención de su hija, que por ahora prefiere preservar la identidad del pequeño.

Por otro lado, Reina Reech acompañó a Juana durante el parto, reafirmando el lazo incondicional que las une. Hace pocos días, al celebrarse el cumpleaños de su mamá, la actriz le dedicó un mensaje lleno de humor y gratitud: “Hoy cumple la queen (reina). Incondicional, bancando y acompañando siempre. Feliz vuelta al sol, por muchos momentos más compartidos (no más partos)”, escribió, dejando en claro que, en este momento tan especial, la familia estuvo más unida que nunca.

IG Juana Repetto - timoteo

Por qué Juana Repetto no quiere mostrar públicamente la carita de su tercer hijo recién nacido

El 12 de febrero quedó grabado a fuego en la memoria de Juana Repetto. Ese día volvió a atravesar una de las experiencias más transformadoras de su vida: el nacimiento de Timoteo, su tercer hijo. El bebé llegó como fruto de su relación con su expareja Sebastián Graviotto, con quien ya es mamá de Belisario. Así, la actriz volvió a agrandar la familia y hoy disfruta de jornadas atravesadas por la emoción y la intimidad del hogar.

No es la primera vez que Juana Repetto decide exponer con total transparencia su camino en la maternidad. En 2016 dio un paso que marcó su historia personal: fue mamá de Toribio a través de inseminación artificial y de manera monoparental. Aquel parto tuvo lugar en el Sanatorio Mater Dei y, desde entonces, relató cada detalle del proceso sin filtros, consolidando un estilo frontal que con el tiempo se convirtió en sello propio en sus redes sociales.

Ahora, en pleno posoperatorio de la cesárea y acomodando la dinámica familiar a la llegada del nuevo integrante, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto reapareció de a poco en Instagram. Como suele hacerlo, se anticipó a las inquietudes de sus seguidores y explicó el motivo por el cual todavía no mostró la carita del recién nacido, algo que en otras oportunidades resolvió casi de inmediato.

En una de las historias que compartió recientemente, luego de enseñar la ropa interior de compresión que utiliza para ayudar a la recuperación de los tejidos, fue contundente frente a sus casi dos millones de seguidores: “La cuestión de mostrar al bebé, ustedes piensen que este niño todavía no conoce personalmente a su papá”. La frase generó sorpresa entre muchos, que esperaban con ansiedad la primera postal del pequeño.

Sin que medie ningún conflicto, Juana Repetto dejó en claro que se trata de una decisión atravesada por el respeto y la consideración. Sobre la ausencia circunstancial de Sebastián Graviotto, quien se encuentra fuera del país por compromisos laborales, precisó: “Por supuesto que voy a mostrarlo orgullosa como a todos mis hijos, pero quiero que lo conozca en persona primero el papá. Esa es la realidad”.

De este modo, la actriz subrayó que la determinación fue conversada y que prioriza tanto el encuentro del padre con Timoteo como el bienestar del bebé. Una vez más, Juana Repetto eligió hablar sin rodeos y abrir la puerta a su intimidad en un momento tan significativo.