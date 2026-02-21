Florencia Raggi y un encuentro que derritió a todos: así conoció a Timoteo, el bebé de Juana Repetto
El primer encuentro entre Florencia Raggi y el bebé de Juana Repetto, a pocos días de su llegada al mundo, quedó retratado en una tierna foto que enamoró a los seguidores. Mirá.
A poco más de una semana de haber agrandado la familia, Juana Repetto vive días de pura emoción tras el nacimiento de Timoteo, su tercer hijo y el segundo fruto de su relación con su expareja Sebastián Graviotto. La llegada del bebé revolucionó al clan y, fiel a su estilo, la actriz fue compartiendo en sus redes distintos momentos de esta nueva etapa que la tiene completamente abocada a la maternidad.
En las últimas horas, quien tuvo su esperado encuentro con el recién nacido fue Florencia Raggi, pareja de Nicolás Repetto desde hace más de tres décadas. La actriz no ocultó su ternura y decidió publicar en sus historias una imagen que habla por sí sola: sentada, con una sonrisa amplia y sosteniendo con suma delicadeza a Timoteo entre sus brazos. La postal, que originalmente había sido subida por Juana, fue replicada por Raggi junto a una frase tan breve como elocuente: “Ay ay ay ay”, acompañada por un corazón que resumió el sentimiento del momento.
Aunque no es la madre biológica de Juana, Florencia Raggi forma parte del círculo íntimo desde hace años, ya que comparte su vida con Nicolás Repetto, el reconocido conductor televisivo y papá de la actriz. Con más de 30 años de relación, la exmodelo está completamente integrada a la dinámica familiar y ha sabido construir un vínculo cercano tanto con Juana como con sus hijos.
En distintas entrevistas, Raggi ha remarcado que mantiene una relación muy especial con la actriz y los chicos. Sin embargo, también fue clara al señalar que no se identifica con el título de abuela. Aun así, más allá de las etiquetas, el afecto hacia los nietos de su pareja es genuino y se refleja en cada gesto.
Quien tampoco quiso perderse la llegada de Timoteo fue Nicolás Repetto, que estuvo entre los primeros en conocerlo. De hecho, compartió en sus redes una imagen donde se alcanzaba a ver el rostro del bebé, aunque más tarde decidió eliminarla, aparentemente tras un llamado de atención de su hija, que por ahora prefiere preservar la identidad del pequeño.
Por otro lado, Reina Reech acompañó a Juana durante el parto, reafirmando el lazo incondicional que las une. Hace pocos días, al celebrarse el cumpleaños de su mamá, la actriz le dedicó un mensaje lleno de humor y gratitud: “Hoy cumple la queen (reina). Incondicional, bancando y acompañando siempre. Feliz vuelta al sol, por muchos momentos más compartidos (no más partos)”, escribió, dejando en claro que, en este momento tan especial, la familia estuvo más unida que nunca.
Por qué Juana Repetto no quiere mostrar públicamente la carita de su tercer hijo recién nacido
El 12 de febrero quedó grabado a fuego en la memoria de Juana Repetto. Ese día volvió a atravesar una de las experiencias más transformadoras de su vida: el nacimiento de Timoteo, su tercer hijo. El bebé llegó como fruto de su relación con su expareja Sebastián Graviotto, con quien ya es mamá de Belisario. Así, la actriz volvió a agrandar la familia y hoy disfruta de jornadas atravesadas por la emoción y la intimidad del hogar.
No es la primera vez que Juana Repetto decide exponer con total transparencia su camino en la maternidad. En 2016 dio un paso que marcó su historia personal: fue mamá de Toribio a través de inseminación artificial y de manera monoparental. Aquel parto tuvo lugar en el Sanatorio Mater Dei y, desde entonces, relató cada detalle del proceso sin filtros, consolidando un estilo frontal que con el tiempo se convirtió en sello propio en sus redes sociales.
Ahora, en pleno posoperatorio de la cesárea y acomodando la dinámica familiar a la llegada del nuevo integrante, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto reapareció de a poco en Instagram. Como suele hacerlo, se anticipó a las inquietudes de sus seguidores y explicó el motivo por el cual todavía no mostró la carita del recién nacido, algo que en otras oportunidades resolvió casi de inmediato.
En una de las historias que compartió recientemente, luego de enseñar la ropa interior de compresión que utiliza para ayudar a la recuperación de los tejidos, fue contundente frente a sus casi dos millones de seguidores: “La cuestión de mostrar al bebé, ustedes piensen que este niño todavía no conoce personalmente a su papá”. La frase generó sorpresa entre muchos, que esperaban con ansiedad la primera postal del pequeño.
Sin que medie ningún conflicto, Juana Repetto dejó en claro que se trata de una decisión atravesada por el respeto y la consideración. Sobre la ausencia circunstancial de Sebastián Graviotto, quien se encuentra fuera del país por compromisos laborales, precisó: “Por supuesto que voy a mostrarlo orgullosa como a todos mis hijos, pero quiero que lo conozca en persona primero el papá. Esa es la realidad”.
De este modo, la actriz subrayó que la determinación fue conversada y que prioriza tanto el encuentro del padre con Timoteo como el bienestar del bebé. Una vez más, Juana Repetto eligió hablar sin rodeos y abrir la puerta a su intimidad en un momento tan significativo.